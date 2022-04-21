健身室重開｜數十市民凌晨零時入場做運動：肌肉唔等得

第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業。24小時營業的連鎖健身中心「24/7 Fitness」，於今日（21日）凌晨零時率先復業，面積過萬呎的新蒲崗分店，已有五名市民，急不及待到場等待健身，半小時後已有數十人入場，有市民稱體重已增加四五公斤，強調不能等待至明日，「肌肉唔等得！要開始返嚟。」



▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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踏正凌晨零時，約五名市民已急不及待在門外等候健身，進門掃安心出行時更高呼「好開心！好興奮！」其中，已健身五年的李先生再次強調，心情非常興奮，指年初至今體重已增加四至五公斤，「係時候同佢哋講再見。」

李先生說，肌肉唔等得。（余俊亮攝）

李亦指，明日不用上班，由於家在健身中心的附近，因此計準時間於11時50分離家，又指明日起將循序漸進安排健身日程。問到為何不等待至明日健身，他指「肌肉唔等得！要開始返嚟。」

已健身一年半的梁先生，稱健身房關閉期間，體重減少七公斤。（余俊亮攝）

已健身一年半的梁先生，同樣居於健身中心附近。他亦感到開心，稱年初至今體重已減少七公斤，當初健身目的便為了增重。他認為，健身中心停業多日不公平，確診者相比其他場所不算多，「有得做就做，冇得做都冇計。」

香港健身Guide主席邱益忠坦言亦感到興奮，故專程零時到健身中心見證復業的情況。他透露，截至凌晨12時半，收到消息指其他24小時分店，亦已有約20人正在健身，相比疫情相同時間的30至40人，顯示市民的反應熱烈。

邱亦指，已收到約20間中小型健身室反映，明日已有10至15名顧客接受一對一的訓練。他並估計，由於疫情限制人數上限為50%，因此明日大型健身中心的人流，估計每小時有30至40人。

▼健身室負人為4月21日重開做準備▼



▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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▼4月20日 按摩業總會重開準備工作▼

