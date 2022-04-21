疫情｜團體反映陽性結果網上申報程序繁複　基層工友難獲病假津貼

清潔工友一直站在抗疫最前線，然而，根據多個關注清潔工權益團體的觀察，政府早前提出在疫情下加強保障工友權益的措施，部分在執行上有漏洞，包括網上申報程序繁複，令基層工友難以獲得證明文件申請有薪病假，加上《僱傭（修訂）條例》草案仍未通過，有部分僱主拒絕承認檢疫令和隔離令，工友難以取回應有權益。

三個關注團體就上述問題今日（21日）聯合去信政府，提出討論及改善建議，包括安排真人接聽熱線，協助基層處理申報事宜，設立追溯期，容許工友申報過去兩個月內的確診個案及提交相關資料，在僱員提交有效證明文件後，向僱主追回有薪病假等。



清潔工友一直站在抗疫最前線，然而，根據多個關注清潔工權益團體的觀察，政府早前提出在疫情下加強保障工友權益的措施，部分在執行上有漏洞，包括網上申報程序繁複，令基層工友難以獲得證明文件申請有薪病假。（樂施會提供圖片）

第五波疫情造成大量前線清潔工友染疫，樂施會、清潔工人職工會及香港天主教勞工事務委員會今日（21日）聯合去信政府，就有關外判清潔工權益問題，提出討論及改善建議。在現行政策下，核酸檢測結果或快速檢測呈陽性的市民，須分別透過政府網上平台完成申報，並等待確認有效呈報個案，方能下載由衞生防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令，作為向僱主申請病假的證明文件。然而，外判清潔工友普遍年紀較大，教育程度不高，甚至不懂上網，更不知如何上載相關文件。而且申報熱線為電腦錄音，年長工友大多不懂按指示提供個人資料及快測結果，因而未能獲得保障，最後只能以自己的年假或無薪假進行家居隔離，嚴重影響生計。

主管只承認醫生紙作為申請有薪病假合法文件

清潔工友張姐2月28日出現病徵，進行深喉唾液檢測後，至3月4日接獲電話通知她確診，由出現病徵至3月15日期間一直放無薪病假（3月2日除外，因不獲安排放假），管工要求她出示確診紀錄，才能申請有薪病假。張姐遂自行嘗試致電自動系統登記，但由於不懂按錄音指示輸入資料而未能成功登記，她向工會求助，3月21日由工會協助於網上申報，但等待至4月14日才獲批確診記錄，等待期間，張姐一直受着管工的冷言冷語，管工拒絕接納張姐的確診記錄，表示需要「醫生證明」才可享有病假。

此外，政府於今年3月將《2022年僱傭（修訂）條例》草案刊憲，確保受檢疫或隔離令影響的工友獲得病假津貼，目前條例仍在審議階段。等待期間，政府曾以口頭呼籲僱主作體恤安排，惟不少前線工友反映，僱主拒絕接受檢疫令和隔離令，只承認醫生紙作為申請有薪病假的合法文件，嚴重影響他們的權益。例如在3月確診的琴姐，當時須家居隔離十多天，但不獲公司承認其隔離令作為病假證明，更被指缺勤扣薪5,000多元，由於她是家庭經濟支柱，需要供養已退休的丈夫及一名在學孫子，導致該段時間有經濟壓力。

申報熱線為電腦錄音，年長工友大多不懂按指示提供個人資料及快測結果，因而未能獲得保障，最後只能以自己的年假或無薪假進行家居隔離，嚴重影響生計。（樂施會提供圖片）

企業無誘因協助工友申請抗疫津貼

政府在第六輪防疫抗疫基金重推「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」，相關人員每人可獲發放每月2,000元，為期5個月的津貼，惟須透過其物管公司、公契經理人或法團/業主組織作出申請，部分在政府及公營機構如機場、港鐵及漁農署等工作的前線工友卻不在支援名單上，加上有關資助金額並非「公司直接袋落袋」，公司沒有誘因主動協助工友申請，不少工友均表示未能受惠。

早前亦有團體調查發現，56%受訪工友認為公司派發的口罩規格不足以應付疫情，亦有46%工友認為公司派發保護衣數量不足，重用防護衣的情況更普遍。前線清潔工在疫情下工作量大增，而且裝備嚴重不足，令感染風險大增。雖然政府現時向食環署轄下外判承辦商的清潔工人派發「快速抗原測試包」，惟各部門做法不一，有康文署及房屋署的外判清潔工反映，他們並未有獲發「快速抗原測試包」等防疫物資，反映當局發放抗疫物資情況混亂。

針對上述問題，三個團體促請當局安排真人接聽熱線，協助基層處理申報事宜，亦應設立追溯期，容許工友申報過去兩個月內的確診個案及提交相關資料，讓早前未有經網上系統申報的工友同樣獲得相關紀錄。

團體亦希望當局盡快通過《2022年僱傭（修訂）條例》，讓僱員接受檢疫或隔離時亦可獲得有薪病假，亦應增訂追溯期，讓僱員提交有效證明文件如隔離令、檢疫令或圍封強檢證明後，可向僱主追回有薪病假，減低抗疫措施對他們構成的經濟壓力。（樂施會提供圖片）

促增訂追溯期讓工友向僱主追回有薪病假

團體亦希望當局盡快通過《2022年僱傭（修訂）條例》，讓僱員接受檢疫或隔離時亦可獲得有薪病假，亦應增訂追溯期，讓僱員提交有效證明文件如隔離令、檢疫令或圍封強檢證明後，可向僱主追回有薪病假，減低抗疫措施對他們構成的經濟壓力。團體亦建議當局應呼籲外判承辦商體恤外判工人的處境，在有關條例未生效期間，為持有檢疫、隔離令及強檢證的工友發放有薪病假。實施期間，勞工處亦應增派人手，監察有關情況，避免有公司利用法律灰色地帶，逃避支付有薪病假。

此外，團體亦呼籲政府擴大保障範圍，讓所有物業管理界別的環境衞生和保安人員都可獲得有關津貼。政府亦應參考現時「三無大廈」前線物業人員的做法，容許前線清潔工以個人名義申請，除了可令工友更快獲得津貼外，亦可避免工友因僱主申請意欲低而未能獲得津貼。團體建議政府應向工友提供足夠及更高規格的裝備，例如以KN95取代外科口罩，以及提供足夠的保護妄等個人防護裝備，減少工友染疫機會，政府亦應定期向各部門的外判清潔工提供合適的「快速抗原測試包」，供他們適時檢測，保障安全。