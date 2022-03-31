前線工友職位名稱不符申抗疫基金資格　團體促擴大範圍簡化程序

第六輪「防疫抗疫基金」向清潔工和保安員發放一萬元津貼，但有團體接獲大量前線工友反映未能受惠。港九勞工社團聯會今日（31日）召開記者會，聯同勞聯成員會教育局官津補私學校職工會、香港樓宇管理僱員工會的代表及前線工友，促請政府盡快擴大津貼涵蓋範圍，並簡化申請程序容許僱員自行申領。



港九勞工社團聯會今日（31日）召開記者會，聯同勞聯成員會教育局官津補私學校職工會、香港樓宇管理僱員工會的代表及前線工友，促請政府盡快擴大津貼涵蓋範圍，並簡化申請程序容許僱員自行申領。（記者會截圖）

就第六輪「防疫抗疫基金」支援前線清潔及保安人員的措施，向部分前線人員提供每月2,000港元的津貼，為期5個月，合共派發1萬元，勞聯接獲大量前線工友反映指，由於政府選定了個別工作場所才可申請，以及有部份符合條件的公司拒絕申請，令許多前線清潔及保安人員無法受惠津貼。

近9成投訴指公司或法團沒有申請抗疫辛勞津貼

勞聯於本月18日至30日期間，就清潔或保安工友有關抗疫辛勞津貼問題設立投訴平台，共接獲1,564宗投訴個案，當中從事環境衞生的工友佔197人（12%）、保安佔1,367人（88%），其工作處所大多為商業大廈、教育設施及住宅等。而在投訴個案中，有近1,357人（87%）人表示公司或法團沒有申請抗疫辛勞津貼，接近4成人（38%）指原因為「公司拒絕申請」（38%）、「工作地點不合資格」有481人（31%）、「公司與大廈沒共識」的則有265人（17%）。

因職位名稱不符 清潔工友無法申請津貼

在政府公立醫院擔任外判清潔工的陳小姐指，她主要負責病房清潔工作，包括掃地、拖地及洗廁所等，政府推出防疫抗疫基金後，公司指他們無法受惠，查問原因時公司態度態度消極，只回覆指「不清楚」，後來工友求助工會，獲回覆指因其職位名稱為「綜合服務員」而無法申請。陳小姐認為，她過去一直負責清潔工作，「因為名稱有別，而扼殺我哋拎呢份津貼嘅機會，我覺得好唔甘心。」她又指，病房清潔工作的染疫風險高，身邊很多同事都已確診，基層工友一般簽約時不會留意職位名稱，只在乎薪金，現在卻因為職位名稱而被抗疫基金津貼排除在外。

另有在津貼學校工作的外判清潔工譚先生指，公司與校方互相推卸責任，互相指應由對方向政府提出申請，「有啲外判公司詐唔知」。他認為申請程序混亂，令他遲遲未能得到津貼，促請政府應該開放保安和清潔工個人申請，校方只需在任職證明上蓋章，令一眾外判清潔工可盡快取得一萬元津貼。

香港樓宇管理僱員工會理事長何志明表示，不少前線員工每天面對高染疫風險，但卻無法取得津貼，公司、法團及外判商之間經常互相推卸責任，結果令基層員工受罪。

三無大廈無代表協助申請 促政府允許前線工友以個人名義提交

勞聯主席林振昇表示，公司不主動申請抗疫基金津貼的原因，大多是不清楚是否符合資格，或是嫌麻煩，希望政府在4月30日申請截止前，盡快接觸各間物業管理公司，向他們解釋申請資格，亦鼓勵公司積極為僱員申請，確保津貼能到員工手上。林振昇另指，以三無大廈為例，它們因沒有業主立案法團，業權分散，沒有任何業主／居民組織及沒有物業管理公司提供物管服務，故現時在三無大廈內工作的保安和清潔員應可自行申請抗疫基金津貼，促請政府簡化申請程序，允許所有前線清潔和保安服務人員以個人名義提交申請。

勞聯主席林振昇（右）表示，公司不主動申請抗疫基金津貼的原因，大多是不清楚是否符合資格，或是嫌麻煩，希望政府在4月30日申請截止前，盡快接觸各間物業管理公司，向他們解釋申請資格，亦鼓勵公司積極為僱員申請，確保津貼能到員工手上。（記者會截圖）

勞聯秘書長周小松同樣認為，申請程序應「雙軌並行」，讓工友可以個人名義申請，他又指抗疫過程辛苦，申請程序「宜鬆不宜緊」，現時部份地方只有特定群組才可申領一次性津貼，例如機場搬運工及少部份為外國人房間服務的清潔員，建議政府即使增加開支亦應擴展至所有保安員或清潔員都可申請津貼。