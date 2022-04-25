大埔公路郝德傑道新九龍地界界石出土　保育團體：具標誌性

去年有本港民間保育組織相繼發現多塊歷史悠久的界石，界石保育開始受到關注。部分行山愛好者更視尋找新界石為他們的樂趣之一，變相加快了界石的發現速度。香港行跡成員Danny日前在郝德傑道及大埔公路附近一帶發現一塊三面的文字保留完整的新九龍及新界地界界⽯，並指出該系列的地界界⽯與維多利亞城界線同樣具標誌性，為昔日城市土地分界發揮重要的用途及紀錄一段歷史。



首次確定屬新九龍及新界地界界石

在郝德傑道及大埔公路附近發現的是新九龍及新界地界界⽯，用於劃分昔日新九龍及新界的區域。香港行跡成員Ebee表示，在發現這個界石前，疑似同系列的界石在2020年於牛池灣扎山道被另一個團體Gwulo發現，惟扎山道界石狀況較差，未能肯定其是否屬同類界石。另一塊則在畢架山由其他山友發現，雖然界石四面外露，但在內文字未能清晰看見，難以判斷是否同一系列，故今次於郝德傑道及大埔公路附近發現的是首次最能確定屬新九龍及新界的地界界石。

料因斜坡工程令界石曝光

這次的界石由香港行跡成員Danny發現，界石三面的文字保留相對完整，能清楚可見「New Kowloon」、「New Territories」及「Limit under ordinance No.20 of XXXX」，香港行跡以此判斷為屬新九龍及新界的地界界⽯。Danny指，界石所在地兩年前曾被圍封以進行斜坡工程。香港行跡估計是次發現是因早前工程中曾挖掘附近土地，讓界石意外得以出土，重見天日。

與維多利亞城界石同具標誌性

Ebee形容是次發現的新九龍及新界地界界⽯與維多利亞城界石同樣具標誌性。她表示，以往提到殖民地時代作分界的方法，大多人都會想起界限街以南為割讓地（九龍），以北為租借地（新界），惟鮮有人認識區分擴展地，即「新九龍」的界線，而新九龍及新界地界界⽯便是分界用途，讓人們更清楚土地劃分及其歷史，故他們日後會積極查找其餘同系列界石，亦會公開香港行跡手頭上已找到及估計存在界石位置的資料，讓其他有興趣的人能一同尋找及保留紀錄。