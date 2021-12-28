2021大事回顧｜軍部界石標示大揭秘　最早可追溯至166年前

近期本港不少界石都陸續被發現，以及被加入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單。其實早於上世紀，界石便被用來勾劃土地界線，界石不只是一塊石頭，更是一個歷史載體。而每塊界石上均有不同的標示，用作分辨不同地段、對應年份及翻查地段歷史，當中軍部界石更是一種較早期出現的類型，目前香港共發現5塊BO界石，即是英國軍需處（Board of Ordnance）的英文縮寫，由於軍需處於1855年解散，故這些軍部界石的設立年份，可追朔至1855年或更早之前。



香港的界石用作勾劃昔日地界，軍部界石更是當中重要的一部分。香港的軍部界石源於1841年駐港英軍登陸上環水坑口，當時香港分作三階段割讓及租借予英國，包括在1842年簽訂《南京條約》割讓香港島；1860年簽訂《北京條約》割讓九龍半島（今界限街以南）和1898年簽訂《展拓香港界址專條》租借新界。軍需處（Board of Ordnance）於1845年完成首份軍用測量地圖。

軍需部（Board of Ordnance) 於1845年完成香港第一份軍用測量地圖《The Ordnance Map of Hong Kong – Lieut. Collinson.R.E 1845》。（香港行跡提供圖片）

軍部界石便是用來劃定一幅軍事土地界線的測量標誌。界石多用當時香港盛產的花崗岩（另稱麻石）製成，即使放在戶外風吹雨打也較其他物料耐用，這亦是現時發現逾百年的界石能保留得較為完整的原因之一。最早期的軍事界石，可追溯到由英國軍需處（Board of Ordnance）管理的軍事地段，集中在金鐘及九龍半島的中央地帶。

軍部界石用於劃定一幅軍事土地界線的測量標誌。界石多用當時香港盛產的花崗岩（另稱麻石）製成，即使放在戶外風吹雨打也較其他物料耐用，這亦是現時發現逾百年的界石保留得較為完整的原因之一。（香港行跡提供圖片）

軍需處於1855年解散後，便由軍部（War Department）接管，並由各類軍種（海、陸及空軍）自行管理。1900年至1930年，港英政府向軍部購回軍用地段作土地發展，故軍事地段漸漸由中央地帶轉到郊區發展。1964年至回歸前，軍事地段則把海、陸、空整合及共同管理的英國國防部（Ministry of Defence） 接管。1997年後，這些軍用地段則由解放軍接手管理，亦再無海、陸、空軍軍用地段之分。

而香港軍部界石的起源與15世紀成立的英國軍需處（Board of Ordnance）有關。軍需處是一個專為英軍提供武器、炮術訓練及修建各種軍用設施的部門，界石則以勾劃這些軍用設施界線而存在。界石外型主要長方柱體，「香港行跡」成員透露，尖頂的界石一般歷史都會較為悠久。

目前共發現5塊BO界石

在香港最早期的軍事界石，便是以英國軍需處的英文縮寫BO作界分軍用地帶範圍。現時香港共發現5塊BO界石，分別位於聖士提反灣的「BO20」、西灣山頂西灣軍營界石的「BO4」、馬己仙峽道郊野公園邊陲範圍（馬己仙峽前陸軍療養院遺址）及山頂道對開政府土地上的「BO23／WD2」、「BO24／WD3」和「BO18／WD4」，它們同時是本港僅有同時標示「BO」和「WD」的界石。由於英國軍需處於1855年解散，故上述軍部界石的設立年份，可追朔至1855年或更早之前。

軍需處解散後由軍部取代 僅空軍界石尚未被發現

軍部（War Department）於1857年改組軍需處後成立，接管軍事地段。當時，軍事地段分別由海、陸及空軍自行管理。WDL／WD（War Department Lot）由陸軍管理；AML（Air Ministry Lot）由空軍管理；AL／AD（Admiralty Lot）則由海軍管理，即標示上述縮寫的界石能推算在1857至1964年間設立。現時，僅空軍界石尚未被發現。

+ 2

回歸後DL界石陸續面世

1964年，軍部由英國國防部（Ministry of Defence） 取代，同時國防部把海、陸、空整合及共同管理，在此時設立的界石標示的縮寫則為MODL／MOD（Ministry of Defence Lot）。回歸後，香港的軍用設施則交由解放軍接手管理，標示縮寫DL（Defence Lot）的界石則陸續面世。除上述的主要分類外，近日發現的軍部界石亦有「MR」及「IL」等簡稱，它們分別代表軍事備用地段（Military Reserve Land），「IL」則為內地段（Inland Lot）代表港島內陸的地段。

香港行跡成員Ebee表示，有部分山友把尋找界石視為野外定向遊戲，從一個範圍中尋寶，也促使界石的發現速度較以往快。（曾鳳婷攝）

部分山友視尋找界石為野外定向遊戲

香港行跡成員Ebee表示，界石議題在一眾歷史愛好者眼中並非新鮮事。過往有很多愛好者行山時會順道尋找界石蹤影，惟過往找到界石後，並沒有一個系統化紀錄的地方，僅在網絡中互相分享，亦較少去了解界石背後的歷史。疫情下，這個情況獲得改變，由於郊遊人數因而上升，「好多係行山見到塊石喺度，唔知乜嚟就會喺社交媒體度問」。

Ebee指，有部分山友更把尋找界石視為野外定向遊戲，從一個範圍中尋寶，促使界石的發現速度較以往快。加上去年主教山配水庫事件爆出後，引起各方人士關注，令市民重新反思保育的重要性，「配水庫好彩嘅係喺一個晨運樂園度，唔少街坊會路過，拆嗰陣有市民發現阻止，但如果界石喺唔知道喺邊嘅情況下，可能就會錯過保育機會」。