文輝道重建地皮旁發現3塊最早期軍部界石　歷史至少逾139年促保育

繼早前尋得3塊維多利亞城界石後，民間保育組織再有新發現。「香港行跡」日前進行實地考察，在馬己仙峽道前陸軍療養院附近發現3塊最早期的軍部界石，推算該界石歷史最早可追溯至139至166年前，連同附近發現的另外4塊界石，相信成為本港現存最古老的軍部界石建築群，團體促請古蹟辦納入文物保護名單，並考慮連同附近舊行人古道，開闢一條新的界石文物徑，讓後人得以理解香港歷史。



三塊界石同時標示「BO」和「WD」 屬本港歷史新發現

新發現的三塊軍部界石，分別是「BO23/WD2」、「BO24/WD3」、「BO18/WD4」， 其中兩塊位於馬己仙峽道郊野公園邊陲範圍，其餘一塊位於山頂道對開政府土地上。據了解，古蹟辦人員昨早派人到場考察，其間遇上民間保育組織「香港行跡」，經詢問下確認3塊軍部界石的位置。

「香港行跡」成員James表示，3塊界石同時標示「BO」和「WD」，分別是當年英國軍需處(Board of Ordnance)及軍部(War Department )的英文簡稱，而發現軍部界石的地段，正處於馬己仙峽前陸軍療養院的遺址地段，意味著界石的歷史可追溯至1855年後軍需處解散至1882年陸軍療養院落成前豎立，至少具有近140年歷史，令本港現存發現「BO」界石增至5塊，它們同時是本港僅有同時標示「BO」和「WD」的界石。

他又稱，根據1920年軍部交回土地地界圖顯示，該軍事地段原設有8枚軍部界石，其中 「WD 1」界石因山頂拉直工程而消失 ，再加上早前發現的「WDBS/MR2 」、「WDBS/MR3 」及「WDBS/MR4 」及「WDBS/MR5」4塊軍事備用地段界石，其中7枚仍然完好屹立不倒於馬己仙峽前陸軍療養院周遭地界範圍，標示逾百年以前的城巿的中心點，即使相關建築物已拆卸重建，但根據外國經驗，如無人為干擾或破壞，相關界石可存在數百年而不倒，成為紀錄舊歷史的一個獨特標誌。

界石位處重建地皮旁郊野邊錘 憂先破壞後發展

James擔心由療養院改建成現址山頂文輝道舊政府宿舍文輝道地皮，已被財團投得，一旦發展規模擴展至郊野公園邊陲範圍，界石可能受影響及破壞，建議將7枚已發現界石納入「由古物古蹟辦事處界定的政府⽂物地點」 進行全面記錄及保育，需確保文輝道重建工程項目不會影響到界石所在範圍。他又指在西高山一帶發現當年行人古道， 建議連同界石發展成一條新的界石文物徑，讓後人透過步行文物徑獲知當年歷史典故。

古蹟辦回應已實地視察馬己仙峽前陸軍療養院遺址，並正就相關界石進行記錄及研究。若相關界石的歷史價值獲確定，會把它們納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單，與「法定古蹟和暫定古蹟」、「由古物諮詢委員會評級的歷史築物及地點」及「香港具考古研究價值的地點」一起界定為「文物地點」，加以保護。所有新工務工程項目的倡議者和工務部門，均須研究其工程項目會否影響上述的「文物地點」。若有影響，便須進行文物影響評估，並訂定緩解措施。

發言人稱重視具歷史價值的界石，歡迎市民提供界石資料（古蹟辦文物保育電話專線：2208 4400；電郵：enquiry@amo.gov.hk），經考證確定歷史價值後，會把有關界石納入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單，加以保護。古蹟辦亦樂意向相關部門提供技術意見，協助設立說明牌，方便市民認識及欣賞。