2021大事回顧｜界石承載逾百年歷史　民間團體為查證寶藏攀山涉水

撰文：曾鳳婷 呂諾君
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自去年發生歷史悠久的主教山配水庫險被拆的事件後，大眾重新反思社區保育的重要性。現時的文物保育政策以適切及可持續的方式，因應實際情況對歷史和文物建築及地點加以保護、保存和活化更新，政策看似以歷史建築為重，但值得保育的豈止歷史建築物？本港的界石承載逾百年歷史，散落在各區角落，但過去鮮被提及。有民間保育團體認為界石有保育的必要，縱使探索界石路途崎嶇，準備工夫繁瑣，卻未有令他們停下腳步，放棄掘出這些社區寶藏。

今年有民間團體陸續發現多塊被發展局局長形容為「極具歷史意義」的界石，同時間有灣仔海軍界石、加士居道地段界石被人移除，令界石被關注起來。疫情下，港人到訪郊外的頻率激增，這也是不同界石逐漸被發現的原因之一。民間保育團體「香港行跡」的James和Ebee是行山愛好者，為了保存香港的界石資料可謂不遺餘力，他們透露，今年2月在山頂發現舊總督山頂別墅遺址的界石後，便決定成立香港行跡，希望為記錄本土歷史盡一分力。

Ebee憶述，當時並非第一次行經界石發現地，「有行過，但之前唔知舊石係咩嚟」。好奇心驅使下，她自行上網找資料，嘗試找到石頭的故事。但事與願違，網上的資料有限，僅從古蹟辦的報告中，發現涉事位置是舊總督山頂別墅遺址，並在2007年全面勘查時發現8塊於1910年豎立的界石和兩塊軍部的界石。山頂界石從此打開Ebee尋界石之旅，「當時我喺度諗，既然啲資料搵得咁辛苦，不如我哋整理完，放上網公開畀人睇，做一個記錄都好」。

我哋希望起碼要知道邊度有先，做返一個記錄，唔會話日後唔見咗都唔知。
香港行跡成員Ebee
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查找界石資料耗時艱辛卻不言棄

香港行跡的網頁和專頁應運而生。但要掘出這些藏在各區的寶藏並不容易，James和Ebee會先從網上收集、整理及分類有關香港歷史及⽂化的遺跡及相關記錄，再實地進行考察和勘探，使⽤RTK GPS記錄遺跡位置和拍攝照⽚，其間更需要攀山涉水，穿越密林，步過一條又一條隱蔽的古道。

由於各個遺跡均年代久遠，他們需要花上很多時間去尋找及核對史料，例如以不同年份的地圖對應現時的所在地，逐步收窄界石可能存在的範圍，他們亦因此成為了政府檔案處的常客。完成所有整理後，他們會把遺跡地理位置輸入其網站系統，並分類存放記錄，供有興趣的人士自由查閱。他們現時頻繁地收到山友報料，但強調會小心查證，一旦有所發現便會記錄下來。

訪問當日，James和Ebee帶同記者到訪剛剛發現軍部界石的文輝道（即馬己仙峽前陸軍療養院的遺址），娓娓道出附近一帶的歷史。他們形容，這裏是香港最古老的軍事地段，亦有完整的軍事用地分佈，包括刻有「MR」的備用地段。值得留意的是，在內雙面刻有「BO」及「WD」的軍事界石，目前在香港只發現三塊，全部均在文輝道一帶。

以前嗰度有啲咩，有咩用途，都可以從個界石度搵得返啲資料對應。
香港行跡成員Ebee

界石標示揭示地段神秘歷史

離開文輝道後，下一站便是山頂賓吉道。James和Ebee指，過往山頂賓吉道一帶為海軍軍事設施其中一個集中地，包括海軍准將別墅、男士療養院、軍官療養院及轎夫宿舍。除海軍准將別墅因二戰後受到嚴重損壞，於1950年拆卸外，其他軍部設施經修補後成為山頂醫院員工宿舍，直至70年代改建為Cloudridge。

能找出前海軍准將別墅遺址一帶的歷史，座落附近多年的三塊「AL」海軍界石，以及1897年駐港海軍准將Swinton Holland的夫人所奠的基石功不可沒。雖然現時建築物已被拆卸，只殘留部分地磚及上述界石，但透過對應相關舊照片及資料後，仍然成功辨別出該處為海軍准將別墅舊址。

Ebee認為，這正正顯示到界石的用途，就算當年的建築物早已不存在，但仍能依靠界石上的標示，找到背後歷史，「以前嗰度有啲咩，有咩用途，都可以從個界石度搵得返啲資料對應」。界石亦會因該處改建或進行各種工程而消失，這亦是香港行跡致力尋找界石的原因，「我哋希望起碼要知道邊度有先，做返一個記錄，唔會話日後唔見咗都唔知」。

依家（界石）都留咗百幾年，如果可以好好保存，可以留多幾百年，記錄畀下一代知。
香港行跡成員Ebee

工程破壞力遠比人為損毀大

成立香港行跡短短八個月，Ebee指，專頁的成果比想像中好。除了引起市民對界石的關注外，亦吸引不少行山及歷史愛好者合力尋石考古，加快發現界石的速度，「如果唔做、唔講（保育工作），（文物）係身邊消失都唔知」。被問及公開所有界石位置，會否擔心界石容易被破壞，Ebee則相信，工程的破壞力遠比人為損毀大，「一做工程基本上就會永遠消失」。

成立香港行跡短短八個月，Ebee指，專頁的成果比想像中好。除了引起市民對界石的關注外，亦吸引不少行山及歷史愛好者合力尋石考古，加快發現界石的速度。（曾鳳婷攝）
如果唔做、唔講（保育工作），（文物）係身邊消失都唔知。
香港行跡成員Ebee

現時古蹟辦已陸續把具有歷史價值的界石例入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單以作保護，亦會在工程進行時，對名單內的界石作出緩解措施。至截稿前，名單已有20個和界石有關的保護地點，但Ebee仍然擔心界石的保育或會不理想，「依家都留咗百幾年，如果可以好好保存，可以留多幾百年，記錄畀下一代知」。

James認為香港的文物評級制度有待改善，僅有的歷史建築物評估表格最新變動已在16年前已不合時宜。在外國如加拿大會把界石和附近歷史建築物會一併進行評級，視為建築物的一部分。反觀，香港只把界石例入政府文物地點，亦無一套針對文物評級的制度。（呂諾君攝）

James則補充指，加拿大會把界石和附近歷史建築物會一併進行評級，將其視為建築物的一部分，反觀香港只把界石例入政府文物地點，亦無一套針對文物評級的制度。James認為香港的文物評級制度有待改善，僅有的歷史建築物評估表格，最新變動已在16年前，明顯不合時宜。加上部分界石位於私人地方，如何找到一個適合的保育方法十分重要。他建議當局能協助在附近的政府土地重置界石，避免因界石消失、被遺忘或失去原有幫助辨別地段歷史的作用。

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