機構推八區特色明信片設計活動　東涌炮台、屯碼日落風景入選

疫情肆虐兩年多，市民無法外遊下，連寄贈或接收明信片的感覺亦令人懷念。鄰舍輔導會去年起在全港八區推行「區區舍心意」計劃，邀請居民設計超過100張具各區特色的明信片，並撰寫及寄出超過1,200張明信片，在疫情下向居民表達關懷及鼓勵。



明信片由當區居民投選出最具社區特色及代表性的景緻。（鄰舍輔導會提供圖片）

為期一年的「區區舍心意」計劃是一個跨社區關心行動，參與的地區包括港島東、港島西、深水埗、黃大仙、觀塘、屯門、元朗及東涌。計劃共收到超過100張極具八區特色的明信片設計，由當區居民投選最喜愛的款式，製作出一套16款的明信片。獲選明信片包括東涌炮台、屯門碼頭日落景致、茶果嶺天后廟、重建後的白田邨等景點。

邀請居民撰寫及互相寄贈逾千張明信片

鄰舍輔導會在各區邀請居民撰寫明信片，並於去年10月完成活動，寄贈超過1,200張明信片予各區居民。雖然「筆友」間素未謀面，但明信片上的打氣說話足以感動每一位收信者，當中逾9成收信人士形容收到明信片時感到溫暖，逾8成收信人士更表示被明信片上的風光吸引，從而有意到訪或搜尋相關資料。

參加者周女士形容，活動令她知道原來香港的景色可媲美家鄉桂林，「很高興可以將自己社區美麗的風景透過明信片方式，與其他朋友分享。」另一名參加者練女士則表示，她收到的明信片上寫上「笑口常開」，是在提醒自己疫下亦要經常帶笑生活。

元朗鄉郊居民撰寫明信片予素未謀面的「筆友」，送上關懷。（鄰舍輔導會提供圖片）

將公開展出作品

鄰舍輔導會總幹事馮綉文今日（25日）出席計劃的網上共聚日，她指疫情下大家無法實體見面，但見到居民用心設計、撰寫，甚至親身寄送明信片，「感受到大家的關愛，同時提醒我們要多關顧身邊人的需要，繼續發揮睦鄰的精神。」鄰舍輔導會目前正籌備將明信片作品在不同地方公開展出，讓大眾一同欣賞到各區居民眼中自己社區的特色。除了明信片外，鄰舍輔導會亦希望日後在轄下各區服務單位推動交流活動，互相交換具各區特色的手作或食品，或連繫其他社區團體參與，延續對社區之間的關懷。