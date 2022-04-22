觀塘行動區申6.14億元建新路及行人天橋　料獲撥款後四年內完成

觀塘塞車問題纏繞當區居民已久，政府過往曾提出發展「觀塘行動區」。立法會一份文件透露，行動區的基建設施工程包括興建一條長約50米的有蓋行人天橋，以橫跨偉業街，連接開源道至行動區；又會分別興建兩條長約120米及70米的新道路，以及重新配置現有觀塘碼頭的公共運輸交匯處。文件指，擬議工程費用約為6.14億元，項目在獲得撥款後，預計在四年內完成。



根據發展局及土木工程拓展署，向立法會發展發務委員會提交的文件，觀塘行動區發展的基建設施工程包括興建長度約120米的L1新道路，以及長約70米的L2新道路，並改善相關路口。

另外，會興建一條約50米的有蓋行人天橋，附設升降樓，以橫跨偉業街，連接開源道至觀塘行動區。擬議工程亦包括重新配置觀塘碼頭公共運輸交匯處、重整觀塘汽車渡輪碼頭及危險品車輛等候處，以及提供毗鄰的海濱長廊及休憩用地等。

文件指，觀塘行動區將提供約八萬平方米的商業樓面面積，當中包括辦公、零售及餐飲設施，擬議的新道路及道路改善工程，可提升路口容車量及理順車流，應付觀塘行動區發展所帶來的車流增長。

另外，行人天橋可加強由港鐵觀塘站，經開源道至觀塘行動區及海濱的連繫。同時，重整公共運輸交匯處後，能更有效地安排巴士及小巴站以及乘客。

當局估計，計擬議工程費用約為6.14億元，在獲得財委會撥款後，預計四年內完成。

鑽石山配水庫搬岩洞 需要23.3億元

另一份由發展局及水務署提交的文件，則交代將鑽石山食水及海水配水庫搬遷往岩洞，按付款當日價格計算，估計所需費用為23.3億元。

文件指，配水庫佔地約4公頃，位處市區，附近交通網絡良好，適合用作房屋用途。擬議工程包括在獅子山以南的斜坡內，興建面積約1.1公頃、總體積約15.6萬立方米的岩洞建築羣，以容納重置後的配水庫，預計配水庫現址用地最早可於2027年下半年騰空，再開展土地平整工程。