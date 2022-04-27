曾江逝世｜《竊聽3》獲金像獎最佳男配　角色影射已故鄉紳劉皇發

香港資深演員曾江，今日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。曾江在演藝界打滾超過70年，演出多部經典作品，於2015年終於憑電影《竊聽風雲3》，鄉紳陸瀚濤一角奪得第34屆香港電影金像獎最佳男配角。

曾江於2015年，憑《竊聽風雲3》勇奪最佳男配角。（影片截圖）

曾江就讀中五時已參演電影拍攝，同學亦曾邀請他演出英語粵劇，但他礙於沒有信心而婉拒，到上世紀50年代，曾經拍過兩齣電影後，自覺演技差像「木頭人」，長此難在影圈生存，於是選擇赴美國修讀建築。後來有朋友再次找他拍攝電影，自覺當下的建築師工作沉悶便決定河流返港，於1964年重回演藝圈。

雖然曾江演技精湛，演活不少經典角色，但一直與獎項無緣。2011年憑《竊聽風雲2》，首次入圍香港電影金像獎，競逐最佳男配角，但不敵盧海鵬《奪命金》。直至2015年再憑同一系列作品《竊聽風雲3》入圍最佳男配角，終於一償所願，獲金像獎肯定。

新界鄉紳話事人陸瀚濤（曾江 飾）打算獨吞整個地產項目，不過最後失救至死，落得個悲慘下場，他的角色造型則是影射劉皇發。人稱「發叔」的劉皇發，在政治上是建制派議員，生於屯門龍鼓灘村，為新界原居民。自1980年起他出任新界鄉議局主席，個人擁有至少680幅新界土地，故有「新界王」之稱。

曾江在台上先多謝熱愛香港電影的人士，特別讚揚參與金像獎製作的台前幕後，將香港電影金像獎搞到轟轟烈烈。「他們的工作很多人忽視，但我覺得作為電影界要多謝他們。」隨後他有感而發地，說最緊要多謝佢（手指住上天）︰「我唔理你叫佢做乜嘢，多謝佢畀我健康，冇健康我點可以工作呢？多謝佢，希望佢支持我，繼續畀我健康。喺呢度真係見到好多熟口熟面，一齊工作的朋友，好高與可以同你哋一齊，同一個時刻，同一個地點，同我一齊感受今次呢個榮譽，多謝。」