渠務署擬尖東百週年紀念花園建地下蓄洪池防水浸　料2027年完工

本港目前有四個嚴重水浸黑點，其中一個重災區大約位於尖沙咀漆咸道南，而為解決該區水浸問題，相關的防洪工程預計於今年第三季展開，工程包括在市政局百週年紀念花園興建地下蓄洪池和雨水泵房，並建造新的雨水渠，預計2027年完成。



尖沙咀介乎加連威老道和柯士甸路之間的一段漆咸道南為現時其中一個水浸黑點，位處低窪，加上鄰近海邊，排水口較易受潮汐漲退影響；加上當區部分雨水管道排洪能力不足，過往曾出現過較嚴重的水浸事故。

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地下蓄洪池和雨水泵房採用智能設計運作

為長遠減低尖沙咀區的水浸風險及應對氣候變化帶來的挑戰，渠務署計劃於尖沙咀進行雨水排放系統改善工程，包括於市政局百週年紀念花園興建地下蓄洪池和雨水泵房，並建造新的雨水渠等。設於上、下游及蓄洪池內的水位感應器能提供實時數據，配合天文台的氣象數據，將有效監察及控制蓄洪池及雨水泵房的運作，亦會設置水資源回收系統收集雨水，加以處理後用作灌溉等用途。

渠務署工程管理部高級工程師郭志權表示，計劃於尖沙咀市政局百週年紀念花園興建地下蓄洪池，以暫存在暴雨期間收集的雨水，減低漆咸道南的水浸風險。（黃偉綸網誌）

渠務署工程管理部高級工程師郭志權表示，擬建的地下蓄洪池共有兩層，底層用作蓄洪用途，接近地面的一層則用作擺放機電設施，以減少佔用地面空間。有關改善工程已考慮因氣候變化而增加的降雨量及海平面上升的影響，將會盡快向立法會申請撥款，期望工程於今年第三季展開，2027年完成。

為減低對當區交通及行人的影響，郭志權表示，工程大部分管道採用無坑挖掘，亦會盡量避免在交通繁忙時段進行路面工程。該署會與相關部門仔細規劃臨時交通管理措施，並於工程前進行試驗，以及在可行情況下，盡量縮短交通管理措施的時間及範圍。