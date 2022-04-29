荃灣有線大廈對開鹹水管「年年爆、連環爆」　部分個案相距僅5日

審計報告日前就有關沖廁水供應的水管改善工程提出批評及建議，有荃灣前區議員表示由2020年至今，有線大廈對開路段的鹹水管至少發生6宗爆裂事故，部分事故相距僅5日再度發生，最近一次發生於昨日（28日）下午時分，影響由荃灣西伸延至葵青區，但水務署以水管在不同地段爆裂為由，視作單一個別事件處理小修小補，批評若增撥資源正視有關問題，只會令問題持續惡化，讓居民一再受苦。



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荃灣有線大廈成重災區 鹹水管兩年多連爆6次

荃灣前區議員兼民主黨環境政策發言人易承聰表示，荃灣西由2020年至今曾錄得至少9宗鹹水管爆裂事件，其中以有線大廈對開路段的鹹水管為重災區，其中6宗均在該處發生，最近一次發生於昨日下午時分，位於海盛路3至11號對出路面的鹹水管及淡水管同時爆裂，鹹淡水噴出水柱升至約4至5層樓高，路面約30米乘50米範圍受水浸影響並出現路陷，其後水務署派出維修工人到場關上水掣及搶修，受事件影響，水務署發出公告稱，除影響荃灣路德圍、麗城花園、柴灣角街、路德圍、大壩街、享和街、福來邨等鹹水供應外，亦影響葵青區一帶鹹水水弱或停水，至今早9時後逐步恢復。而同一地段部分鹹水管爆裂事故時間，相距5日便再度發生，導致部分居民的鹹水供應一再受影響。

易承聰表示，曾就事件在區議會中質詢水務署，為何有線大廈對開鹹水管一爆再爆，有否進行風險評估等，獲對方僅回應指透過持續的風險評估，包括已使用年期、水管用料、過往有否爆裂記錄及鋪設水管環境會否加速水管老化等因素決定需否優先考慮進行改善工程。他質疑水務署在揀選鹹水管進行改善工程時所採用的評分機制將區內水管視作個別獨立的單一個案作評級，並未充分考慮其他影響因素如附近一帶曾經發生水管爆裂，令相鄰水管因水流改道而水壓加劇，或有機會引發連環爆裂事故，只會令有線大廈對開不同地段同一條鹹水管「年年爆、連環爆」，永遠無法優先改善。

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易承聰：恢復供水通知存在「溝通時差」

易續指，過去跟進地區水管爆裂時雖獲水務署前線同事積極快速跟進，但工程維修完成後前線同事即使回覆來水已恢復供應，惟水務署官方網站及查詢熱線卻似存在「溝通時差」未能獲取相關資訊，使受事故影響屋苑浪費時間進行不必要的等待，建議水務署亦應盡快申請資源發展類似軟件配套，加強地區連繫及資訊流通，減低程序拖延。

荃灣前區議員兼民主黨環境政策發言人易承聰指荃灣有線大廈對開鹹水管不斷爆裂，事件並不尋常。(資料圖片)

至於加快轉用海水沖廁問題，易承聰建議政府應繼續增撥資源興建泵房及相關管道設施，徹底解決遠離海岸的偏遠地區如荃灣深井至青龍頭一帶發展至今逾30年仍然無了期使用食水沖廁，同時亦應大力發展海水化淡技術，而非主要依賴外購東江水支援香港來水供應，以達致本港食水自給自足，減少浪費及居民的水費負擔。

《香港01》正向水務署查詢事件。