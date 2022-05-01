勞動節打工仔有辛冇薪　調查揭收入越高越有經濟困難

今日是五一勞動節，但對基層勞工來說，疫情的經濟衝擊正消弭所有就業期盼。有工會公布最新疫下打工仔調查，發現71%受訪者就業情況受疫情影響，被逼放無薪假、減工資、有開工但冇人工，甚至被逼辭職，而且收入超高的群組，出現經濟困難的比例越高，工會建議政府應設立不設資產審查失業援助金，並且加碼派發1萬元消費券，改以現金直接發放，讓打工仔度過目前難關。



表演工作、航空業及教學工作者疫下失去收入

零售、商業及成衣總工會3月23日至4月17日期間透過電子問卷或社交平台訪問273名在職人士，以了解他們在疫情以下的就業狀況，受訪者來自零售、文職、保安、陪月員、家務助理、網購、飲食、護理、保險等不同行業，59.1%受訪者收入低於$15,00，28.2%人士收入介乎15,001至30,000元，有9.9%收入處於30,000元以上。

調查發現，71.8%受訪者就業狀況受到疫情影響，主要涉及被逼放無薪假或預支年假（30.4%）、被削減工資或工時（21.4%）、有開工但冇人工（12.5%）、被解僱（12.5%）及被逼辭職（5.4%）等。50.6%受訪者最近三個月收入減少，有15.5%人甚至全無收入，主要涉及表演類、航空業及教學工作者。

不少巿民未能覓得理想工作，改而在求職博覽會中踫運氣。(資料圖片)

收入越高 越容易出現經濟困難

若按收入劃分受訪者群組，月入10,000以下人士出現經濟困難的比例為36.6%、月入10,000至15,000人士的比例為36.6%、月入20,000元以上人士當中，有42.4%受訪者表示經濟出現十分嚴重困難，反映收入越高，疫情下越容易出現經濟困難。有94.4%受訪者認為政府應用對勞工階層提供更多經濟支援。

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞表示，近月失業人士急增，部分被栽員工持續失業3個月以上，生活拮踞，又不合資格申請失業援助金，建議政府因應目前巿況，放寛失業津貼申請限制，包括撤銷失業津貼的工資上限，免除入息資產審查，資助金額為相當於工常工資的80%，並以16,000元定為薪酬資助上限。她又同時建議加碼10,000元直接現金資助，相信更貼合巿民生活需要。