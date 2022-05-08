母親節｜在職媽媽打工兼顧家日睡4小時：覺得自己虧欠兒子

3名在職母親，節慶當前只求跨過難關不求快樂。有婦女同時照顧患精神分裂的丈夫及支持兒子升學，日睡4小時節省時間煮足3餐及返工養家不言苦，只盼兒子不會因家庭環境而自卑；亦有單親媽媽日做13至14小時，母親節如常開工，希望盡快還清因兒子升學而向朋友協商的借款；有媽媽在快餐店當兼職養活一家三口，惟全家染疫影響收入，只求疫情盡快過去，人人正常上班上學。有組織指基層婦女同時面對疫情、停課、放無薪假等多重打擊，「財政狀況仲差過攞綜援嘅家庭」，冀政府推動在職媽媽友善政策讓她們自力更生。



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丈夫患精神分裂 為照顧兒子及打工另租劏房

「囝囝（喺母親節）送過花請過我食晚飯，不過佢𠵱家唔喺香港，正日都係開工，做人唔好諗咁多，做得一日當一日啦。」現年63歲的雲姐，丈夫早年確診患上精神分裂，連日凌晨曾在家中不斷高聲唱歌及洗手，令白天開工的雲姐及上學中的兒子無法入眠，最終要搬出公屋單位另租劏房單位居住，「試過攰到企喺升降機瞓著唔記得出大堂。」

有朋友建議雲姐離婚自立，但雲姐坦言結婚20多年，不忍丈夫孤獨終老，「如果離咗婚，社工話佢有咩事我就無權管，如果送佢入院舍冇人理，我又唔捨得，咪繼續咁樣咯。」自此雲姐過着兼顧丈夫與兒子的「分居」生活，平時在家照顧兒子，待有空又回到舊居照顧丈夫，煮好3餐及為丈夫沖涼洗身，並且兼顧好工作，多年來做過茶餐廳送餐、街巿回收膠箱、街檔賣魚丸、街道清潔等不同工作，如今兒子完成香港專業教育學院文憑後，又轉往內地就讀暨南大學華文書院，生活費及學費全靠她一人包辦，但她絲毫沒有半點怨言。「話佢唔乖又唔係，人哋有爸爸可以商量，但佢咁多年有爸爸等如冇爸爸，有啲嘢又唔方便同我講，反而覺得係自己虧欠咗佢。」

母親節當前，雲姐笑稱沒有什麼願望，只要兒子肯發訊息祝福一句已很心足，她去年底轉任通宵更街道清潔工，方便照顧丈夫。「我返晚12朝6，返去瞓到早上11點起身就煮畀佢食，𠵱幾年丈夫自理能力差咗，你前一晚煮定畀佢叫佢翻熱，第二日朝早返嚟啲餸又係原封不動，所以我點都要返去煮畀佢。」她拭淚後又笑一笑。「我堅強係男人唔得迫出嚟，唔係邊個想靠自己呀，就算你有幾條命，如果睇唔開就死咯。」多年來心底壓抑，只能寥寥數句輕輕帶過。

一家三口靠單親媽快餐店兼職維持生計

同時是在職人士的37歲馮小姐是一名單親媽媽，與6歲兒子及年邁母親同住深水埗一個劏房單位。她慨嘆第五波疫情對他們一家的生活有很大影響，由於無人幫助，馮小姐只好求母親3年前持雙程證來港協助照顧幼子，全家只靠她一人在快餐店兼職維持生計，即使已申請在職家庭津貼亦只能按二人家庭發放，非常吃力，「一星期放得一日無薪假，每個月返10至11個鐘，先有月入1.6萬。」馮小姐指停課期間，一家三口在劏房困獸鬥，其後她亦因染疫需停工，後來更發現全家中招，壓力甚大。馮小姐坦言因疫情反覆，母親節未敢外出吃飯，只希望疫情可以盡快過去，人人可正常上班上學，「基層生活本身已經唔係好，只係想努力做嘢儲定啲錢喺度。」

另一名獨力打工養家的是44歲的劉小姐，她與兩名分別就讀中學及在內地升讀大專的兒子，居於深水埗一個180呎的劏房單位內。劉小姐為了賺取足夠的生活費，每日在街市菜檔工作長達13至14小時，亦坦言不敢休息，「平時月入約1.8萬，但疫情影響好大，每個月少咗幾千蚊，仲要交六、七千蚊租，阿仔又要生活費，又要買防疫用品，好大負擔。」她坦言當長子到內地升學時，更需向朋友借貸解燃眉之急，「一個人搵錢，三個人使，真係儲唔到錢。」劉小姐表示，母親節當日亦會繼續回菜檔工作，亦不打算外出吃飯慶祝，「朝早6點返到夜晚7點，仲要上6層樓梯返屋企，其實已經好攰。」被問及今年的母親節願望，她透露是希望可盡快輪候到公屋，「每個月可以慳返幾千蚊租嘛！同埋希望政府關心下我哋𠵱啲基層啦，日日咁長工時真係好辛苦㗎！」

社協：政府應推動在職媽媽友善政策

社協幹事胡加沂表示，擔任家庭收入骨幹的在職婦女，為照顧子女只能打散工或選擇彈性工作，相比其他在職家庭，既缺少就業保障，遇上疫情後被逼放無薪病，甚至染疫停工半個月才能復工，收入大減，「佢哋先係手停口停，財政狀況仲差過攞綜援嘅家庭，所以母親節都想返工踩足咁多日，賺返之前少收人工。」她指在學校停實體課後，小孩全天候留在家中，政府資助托兒名額又長期爆滿，有婦女無奈辭工全職照顧小孩，「托兒資助服務一直唔夠位，好多媽媽選擇私人托管或辭職留家照顧，前者花去三分之一收入，再加三分一交租，基本生活有困難。」她促請政府推動在職媽媽友善政策，例如鼓勵企業容許在職婦女彈性上班，同時加大政府資助托管名額，釋放女性勞動力出外工作，讓她們自力更生。