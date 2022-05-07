母親節｜義工家訪400戶長者送暖　組織：區內獨居或兩老雙居眾多

新冠疫情放緩，社交措施放緩加上適逢母親節，長者終可以與孫仔到酒樓飲茶共聚，但並非每一個長者都受到關顧。鄰舍輔導會日前推行「健康傳耆顯愛心」計劃，目標到訪400位居住牛頭角長者，最年長一位超過100歲以上，向他們送贈健康食物禮品及鼓勵她們在家中多做運動抗疫，鄰舍輔導會指牛頭角是本港其中一個老化地區，區內獨居或兩老雙居的長者眾多，冀計劃讓長者感到溫馨、歡笑與幸福。



家訪牛頭角區400戶長者送禮包教運動

「健康傳耆顯愛心」計劃主要關顧牛頭角區的長者，目標在5月內家訪400位居住牛頭角及秀茂坪的長者家中，包括60位年齡90歲以上及2位年齡100歲以上之長者，向他們送贈健康食物禮品包，除了糧油食品及湯包外，更特別包含簡單運動用品以鼓勵長者在家中多做運動，宣揚健康生活對抗疫情。

其中年屆100歲、獨居的許婆婆分享她的健康長壽秘笈，除了每日運動包括耍太極及散步外，亦經常擔任義工保持社交，從而令身心健康。

鄰舍輔導會總幹事馮綉文表示，牛頭角是香港其中一個老化地區，區內獨居或兩老雙居的長者眾多，而且牛頭角上邨及秀茂坪邨地理位置較為偏遠，長者購買食物及日常用品困難，疫情令情況雪上加霜，相信計劃能令一眾長者心中充滿著溫馨、歡笑與幸福。

健康食物禮品包中除了糧油食品及湯包外,亦包含簡單運動用品,鼓勵長者在家中多做運動,宣傳健康生活。(鄰舍輔導會提供圖片)

冀傳遞運動遠離疾病及痛症的訊息

鄰舍輔導會副主席王英明表示，是次探訪活動能將健康的訊息傳遞給長者，透過短時間分享簡單的伸展運動，向長者宣揚運動有助強健身體的效果，遠離疾病及痛症。

今次計劃得以推行，主要獲得國際扶輪3450地區第七地域牽頭，聯同13個扶輪社早前共籌得逾港幣13萬元的善款資助，國際扶輪3450地區總監周基業稱除熱心捐助外，成員亦出心出力準備禮品包，當中包括由物理治療師協助製作的簡易運動小冊子，讓長者可在家中跟隨作簡單拉筋伸展，繼續保持身體健康。