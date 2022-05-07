母親節｜母子同患ADHD生活壓力爆煲　單親母陪兒子追星關係變好

為人母難，為ADHD (「專注力不足/過度活躍症」) 患者之母更難。但當發現自己也是ADHD患者，如果你是主人翁，你有何感受？Christy的兒子銳堅於幼稚園時期被發現患上ADHD，她陪同求診時，意外發現自己也患有ADHD。但為母則強，她只好「頂硬上」。

撰文：香港救助兒童會



Christy（右）的兒子銳堅（左）於幼稚園時期被發現患上ADHD，她陪同求診時，意外發現自己也患有ADHD。但為母則強，她只好「頂硬上」。（香港救助兒童會提供圖片）

Christy起初對該症的認識不多，後來發現自己也患有ADHD，追根溯源，原來自己身邊的親人也患上ADHD。她一度以為只是過度活躍及專注力較弱，沒有什麼大不了。但她與丈夫因教養兒子的方法有分歧，雙方經常發生爭拗，後來更因此分開。母子因同患ADHD需要長期看醫生，藥物費用昂貴，同時又要負擔自己的家庭及父母的開支，為了賺錢養家，只好將兒子交託給外公外婆，自己才能專心工作。

13歲的銳堅小時候脾氣甚差，性格衝動，不太懂得與人相處，在學校有時會怒罵老師和同學，又會隨意掉書包，欠交功課，有時甚至會動手打人。學校老師遂經常要求見家長，Christy感到很大壓力，特別擔心兒子。為了讓兒子有正常的社交活動，她經常自行舉辦小活動，邀請同學前來玩樂，目的是想他有朋友，有社交生活，同時她又可以在旁照顧，以防他突然有情緒問題。

Christy坦言，種種生活上的問題都把她逼得很緊，身心受到重重打擊。（香港救助兒童會提供圖片）

多重生活壓力下卻不求救 終患抑鬱症

Christy坦言，外公外婆年邁，身體自然多病痛，同樣令她擔心，加上自己在工作上遇到不少阻滯，種種生活上的問題都把她逼得很緊，身心受到重重打擊，但又自覺責任重大。她形容自己根本沒有時間，也不懂如何跟朋友傾訴，習慣一個人解決所有問題，「我真的敢死，不敢病！」

雖說不敢病，但她每晚工作至凌晨3時，翌日6時又要起床。面對種種生活壓力，Christy最後還是病倒了，她患上抑鬱症，嚴重至不斷增加服藥量後也沒有好轉，最後醫生建議她暫時離開香港，她決定到內地休息兩個月。休息過後，她問自己：「事到如今，我該怎樣繼續走下去？我有勇氣放棄一切，但唯一放不下的是父母和兒子。每當遇上困難，爸媽對我的鼓勵會在腦海一一湧現，現在是否什麼也不做？將來如何成為兒子的榜樣？」最後她選擇拿出勇氣面對困難。

透過歷奇活動發現兒子懂得照顧別人

在胞姊的建議下，Christy和銳堅參加了香港救助兒童會及專注不足/過度活躍症（香港）協會舉辦的「與你同行」多家庭小組歷奇活動。4日活動中，有互相認識的環節，有小遊戲，又有歷奇活動如高空繩索、攀登運動及夜行等，目的是拉近家長與踏入青少年階段子女的關係。Christy自言跟兒子平日沒有太多親子時間，參加這個活動後，彼此多了相處的機會。透過活動的遊戲，Christy亦有所領悟，「我學識放手，稍加提點及信任小朋友就可以了。」

Christy坦言，透過活動認識了兒子的另一面，「當看到他爬繩網時堅持要做到，其他參加者都很欣賞他的堅持。」她又發現原來兒子很懂得照顧別人，會主動跟較頑皮的小朋友玩，行夜山時又會主動攙扶自己，「以前我會懷疑自己的管教方法是否太寛鬆，經歷這4天後，我覺得放下了心結，知道自己過往育兒的方式是對的，知道應該如何走下一步。」兒子銳堅亦表示，與媽媽增加了默契及信任，「還在活動中認識了四、五個新朋友。」

13歲的銳堅有時會煮5餸1湯，給媽媽一個驚喜。（香港救助兒童會提供圖片）

現時Christy會陪兒子追星，銳堅喜歡的新晉歌手是Chantel（姚焯菲）。Christy說平日會陪同銳堅到商場欣賞她的活動，於扶手電梯不停上上落落，就是為了幫他從高位拍下Chantel的照片。銳堅亦對媽媽願意陪他追星感到開心，現時親子關係很好，問到二人對對方有何願望，Christy語重心長地說，「希望仔仔為自己的未來努力。」銳堅則笑着說： 「希望媽咪買部新手機，不要太催迫我。」

現時Christy會陪兒子追星，銳堅喜歡的新晉歌手是Chantel（姚焯菲）。Christy說平日會陪同銳堅到商場欣賞她的活動，於扶手電梯不停上上落落，就是為了幫他從高位拍下Chantel的照片。（資料圖片/梁碧玲攝）

救助兒童會為ADHD家庭提供支援服務

香港救助兒童會及專注不足/過度活躍症（香港）協會合作，提供同行有「家」ADHD兒童及家庭支援服務。當中包括家長支援小組、朋輩支援計劃、多家庭小組活動、兒童正向體驗活動及ADHD公開講座，幫助有需要的兒童及家庭。

銳堅說現時跟媽媽之間的默契較以前好。（香港救助兒童會提供圖片）

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示，親子關係及雙方的心理健康對於兒童成長很重要，「除了我們的正向管教項目『從心所育』外，救助兒童會為回應本地兒童和青少年不斷轉變的需要，與本地的非政府組織合作，支持及改善香港兒童和青少年的心理健康。」