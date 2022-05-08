「烏蠅頭」列車退役另覓出路　區議員倡置於鐵路博物館永久展覽

俗稱「烏蠅頭」的12卡港鐵列車，隨着東鐵線過海段將於本月15日通車，前日（6日）完成最後一班車次後正式退役，有大埔區議員指服役40年的「烏蠅頭」列車有其獨特性，建議將有關列車車組陳列於大埔鐵路博物館或康文署場地作永久展覽，港鐵回應指正與香港鐵路博物館積極商討個別舊式柴油機車的可行方案，並考慮將「烏蠅頭」列車捐贈予社區伙伴作教育方案等可行性，目前未有定案。



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車頭90年代由「黃頭」翻新成「烏蠅頭」

俗稱「烏蠅頭」的MLR載客列車車組屬中期翻新列車（Mid-Life Refurbished Train），由英國生產，此系列列車曾經於90年代中期起翻新，車頭由「黃頭」翻新成「烏蠅頭」而得名，它成功由九廣鐵路過渡至兩鐵合併後，繼續於東鐵綫上行駛，直至它服役到達近40年的使用年限，上周五完成在東鐵綫行駛的使命後悉數退役。

大埔區議會主席毛家俊表示，獲悉港鐵有意推出先導計劃，捐出整卡E44號列車予教育團體或其他機構作保育，而大埔設有香港鐵路博物館，館方前身正由舊大埔墟站原址改建而成，見證大埔墟的變遷，鐵路亦與大埔區的發展息息相關，故建議港鐵將現時的「烏蠅頭」東鐵綫列車，連同現時存放在火炭何東樓車廠內的一列三卡E44英製列車、俗稱「柴頭」的G16型號柴電火車頭，一併陳列在鐵路博物館內作永久展覽。

他又指由於博物館面積所限，未必能悉數陳設，反建議可考慮仿效現時葛量洪號滅火輪置放於鰂魚涌公園的做法，同樣擺放在區內康文署場地如大埔海濱公園、完善公園等地點，讓市民緬懷過去，保留珍貴的集體回憶。有關建議獲區議員劉勇威及區鎮濠支持，將於周五（13日）在大埔區議會地區設施管理及文娛康體委員會作進一步討論。

港鐵回應一直致力推動環保及社區可持續發展，積極研究處理退役列車的方法，包括循環再用個別組件，以物盡其用。

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港鐵：正探討不同方案可行性

為配合東鐵綫過海段通車，港鐵正陸續以新列車替換服務已近40年的中期翻新列車，現有的中期翻新列車將全面退役。港鐵將透過公開招標委託的合資格承辦商一直妥善處理東鐵綫退役列車，包括按照環保署相關法例及指引，拆除列車可以循環再用的組件，承辦商亦須確保處理過程不會污染環境。港鐵同時亦探討不同方案的可行性，例如透過「退役列車保‧傳先導計劃」，將列車部件捐贈予社區伙伴作教育等用途。

目前，港鐵與香港鐵路博物館正積極商討捐出個別舊式柴油機車的可行方案，但並不包括「烏蠅頭」列車，將會適時公布相關安排。而E44號的載客列車則一直存放在何東樓車廠，暫時未有其他安排。

香港鐵路博物館位於大埔墟市中心，面積6,500平方米，是在舊大埔墟火車站原址上改建而成的戶外博物館，現時展品包括51號柴油電動機車葛量洪爵士號、窄軌蒸汽火車頭，以及擁百年歷史的313號蒸汽火車卡。