母親節｜花價上升無阻消費　港男攜妻遊花墟即場送花：向個仔學習

適逢母親節，今日（8日）早上旺角花墟逼滿購花市民，當中不乏一家大細，更有子女購買康乃馨等花束，打算向母親表達心意。店舖外放滿母親節熱門的花種供市民選購，不時更有檔販叫賣促銷，非常熱鬧。有買花市民表示，今年母親節的花束價格較去年昂貴，故已提早在節日前購入，又指稍後將會回家與家人及孫子慶祝節日。有媽媽則認為送花是其中一種心意象徵，但不一定要送花才能表達愛意。



旺角花墟今日逼滿買花市民，多間花店擺滿挑選母親節的熱門花種如康乃馨及玫瑰。不少檔販把一束束母親節主題花束放到店前叫賣促銷，「20蚊枝」、「心意無分大細，買一枝返去送畀媽媽」。現場所見，不少市民均購入一束束花朵，當中以康乃馨為主。不少購花市民表示，稍後會有「下場」，例如與母親一同到酒樓共晉晚餐慶節，亦有市民表示，受疫情影響，已多年無法回鄉陪伴父母，希望疫情盡快過去。

+ 1

買花人士：花價較往年貴

陳先生笑言，今年買花送給母親及太太是受到兒子的啟發，「仔仔年年都會買花畀老婆，而我就唔係年年。仔仔噚日就送咗，我都要向個仔學習」。陳先生提到，母親節是一個特別的節日，希望家中的老人家能開開心心，「買束花畀媽媽，畀個驚喜佢，等佢開心下」。至於花束價格，陳先生認為今年的花價比往年貴，「貴少少，但都合理，可以接受嘅」。旁邊的陳太則認為送花是其中一種表達心意的象徵，但不一定要送花才能表達愛意，「唔一定送花，可以喺行動上表示，都係一種無形嘅方式表達愛。今晚細仔都會帶我去酒樓慶祝母親節，成個陪伴過程都係心意嘅一種」。

以往母親節都有買花習慣的羅伯則表示，今年母親節正日的花價較以往貴，故他特意前幾天前已買了玫瑰送給太太，「都買咗成一千幾百，不過係一份心意，老婆又鍾意，貴都要買」。羅伯表示今日買花用作拜神，「往年我都會喺母親節買花拜觀音同拜其他神仙。平日十幾蚊嘅花，今日都要四、五十蚊先買到」。他透露，太太日前剛完成手術，現在留家靜養。雖然疫情相對放緩，但為了保障孫子及太太的健康，他們一家今晚將會預約到會，在家中簡簡單單吃一餐飯慶祝。

▼5月8日母親節市民到花墟買花▼

