母親節｜放寬食客人數上限　酒樓訂枱率增六成　食客：彼此更親近

今日（8日）是母親節，早前政府公佈餐廳由原本四人一枱放寬至八人一枱。消息一出，令餐飲業界感到欣喜。有酒樓經理指，措施放寬後母親節整體訂枱率增加六成，晚市客人則大多以6人及12人為主，對於未來市道感到樂觀。有於下午到訪酒樓的客人表示，得知放寬食客人數上限後，已立即訂枱吃飯，認為8人一枱吃飯更開心，彼此距離較親近。



11時後，酒樓人流開始增多，不少都是一家大小到來，亦有客人特意前來吃飯慶祝母親節，開舖不久已有七成入座率。（蘇煒然攝）

《香港01》記者早上到訪位於佐敦的酒樓海天薈。11時後，酒樓人流開始增多，不少都是一家大小到來，亦有客人特意前來吃飯慶祝母親節，開舖不久已有七成入座率。

食客：可以八人一枱會多啲出去食飯

六人一枱的陳小姐表示，得知放寬第二天便隨即預約，現時中午和晚餐都成功預約到不同的酒樓享用母親節大餐。陳小姐與家人對於放寬食客人數上限十分興奮，「之前6個人食，只可以4個、2個咁分開坐，隔好開，啲嘢食又好尷尬，唔知點樣分，成日都要拎嚟拎去，夾嚟夾去」，陳小姐坦言以往情況令大家「食得無咁開心」，放寬後問題迎刃而解，家人一起吃飯時更開心，彼此距離更親近，「如果可以，都想快啲開返12一枱！」

一家六口的余先生同樣前往酒樓吃飯慶祝母親節。余先生指，早前一直未知道是否會放寬食客人數，故未有預約，故選擇今日較早時間直接到訪，「相信早啲嚟會有位，都傾向朝早食，但好多酒樓朝早都冇得訂」。余先生對於現時能夠8人一枱感到開心，「日後會多啲出去食飯」。

海天薈經理甄先生形容放寬每枱八人對酒樓業界來說是一項喜訊，消息公布後便隨即收到不少母親節訂枱查詢，整體訂枱率增加六成。（蘇煒然攝）

酒樓經理：放寬人數上限，母親節晚市預約隨即爆滿

海天薈經理甄先生形容放寬每枱八人對酒樓業界來說是一項喜訊，消息公布後便隨即收到不少母親節訂枱查詢，整體訂枱率增加六成。甄先生指，以往只有午市容易爆滿，晚市相對冷清，「放寬咗好好多，大家都踴躍啲，消費意欲大，母親節訂枱多咗六成」，他指今晚的訂枱預約已經爆滿。

甄先生解釋，以往只能四人一枱，節日氣氛欠奉，很多12人大家庭需要分為3枱，位置距離遠，令他們在外用餐的意欲較低。然而，當宣布可以8人一枱後，他們可以選擇6人一枱，以及坐在同一個包廂內，座位相對較近，食物亦容易預算，「之前8個人嚟，4人一枱，叫兩份同樣嘅菜好似太多，一份又好似太少，𠵱家就唔會冇呢個問題」。現時客人以6人及12人為主，他期望隨着疫情放緩，政府能逐步放寬人數上限，讓大家生活重回正軌，生意亦能早日回復正常。