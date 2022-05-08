逾半世紀歷史屯門診所　擬重建成23層高綜合社福用途大樓

隨着地區人口發展，社福設施滿足不到人口增幅的需要，2019至2020年度《財政預算案》中宣布預留220億元推展政府用地「一地多用」項目，其中屯門診所正是首批發展項目之一，規劃署本月向屯門區議會擬議修訂《屯門分區計劃大綱核准圖》，建議將現有醫管局轄下屯門診所重建成一座23層高的綜合用途大樓，當中包括醫療設施、安老院舍、政府辦公室等，署方經收集區議員及政府部門意見後，將一併提交城規會考同意修訂，再諮詢公眾兩個月。



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落成於1968年

位於屯門新墟的屯門診所於1968年落成，共4層高，由兩幢分別樓高2及4層的建築物組成，佔地約4,530平方米，目前主要提供學生健康服務或評估中心、普通科門診診所及美沙酮診所，亦是普通科門診診所的藥物倉庫。醫管局早前因應部分普通科門診診所已啓動為新冠病毒確診個案的指定診所，宣佈屯門診所等5間診所在復活節假期間繼續開放，以紓緩其他專科門診或公立醫院的壓力。

規劃署向屯門區議員提交的文件中表示，政府致力加強在政府用地落實「一地多用」的多層發展模式，藉以提供更多公共服務以滿足社區需求，同時善用有限土地資源。財政司司長於2019至2020財政年度《政府財政預算案》中宣布預留約220億元推展首批「一地多用」項目，當中重建屯門診所是首批發展項目之一。發展局和政府產業署曾派員出席屯門區議會轄下的屯門區發展及規劃工作小組會議，獲悉小組成員普遍支持項目的初步發展建議。政府下一步進行法定城市規劃程序，提出修訂《屯門分區計劃大綱核准圖編號 S/TM/35》，以放寬現時的建築物高度限制。

屯門診所擬重建成一幢約23層高綜合大樓，屆時將提供醫療設施、安老院舍及政府辦公室等用途。(屯門區議會文件)

新大樓將提供醫療、安老、社福及政府辦公室等用途

按修訂規劃，屯門診所將重建為一座聯用綜合大樓。擬建大樓除了整合及改善原址和區內其他診所設施外，亦容納附近大興政府合署的設施，並加設其他社福設施。擬議改劃用地面積約5,300平方米，樓宇高度不高於主水平基準上113米，樓高約23層，總樓面面積達43,000平方米，當中包括約35,500平方米作診所及醫療健康設施、約4,800平方米作安老院舍，以及約2,700平方米作社福設施或政府辦公室，但發展項目的詳細設計有待進一步研究。

規劃署稱，初步評估顯示擬議發展項目對附近地區的環境、排污、排水、供水、視覺及景觀等方面的潛在影響，預期沒有無法克服的技術問題。政府產業署亦已委託顧問，就區內交通及運輸情況進行審查，會待進行詳細設計時，再就項目進行所需的技術評估，區議員可於本月16日的屯門區議會會議中提出意見，再徵集政府部門意見後，一併提交城規會轄下鄉郊及新市鎮規劃小組委員會考慮，待小組委員會同意有關修訂，將有關分區計劃大綱草圖作公眾諮詢，為期兩個月。