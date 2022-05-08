港版「Google maps」地圖供免費下載　見證香港近半世紀土地發展

自從Google maps或其他網上實時地圖的出現，紙版地圖書籍逐漸退出公眾視野，然而香港瞬息萬變，不同地區每隔數年迎來新地貌，故此地政總署測繪處自1976年起一直堅持製作傳統的二維紙品地圖《香港街》，見證香港近半世紀的土地發展及變化。隨着時代需要，測繪處今年同時製作集107張分區影像航空照片合併而成的電子地圖書《e香港街》，供巿民免費下載。



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利用數碼攝影測量技術 消除變形地圖影像

今年的紙本《香港街》以影像地圖為主題，採用於2020至2021年期間拍攝的正射影像製作而成。地政總署助理製圖師郭俊宏稱，每頁地圖前均附有相應的正射影像圖，並標示主要地方、街道及小徑的名稱，讓讀者可迅速掌握香港的地理環境及相關的空間信息。

地政總署助理土地測量師李爾諾解釋，所謂正射影像是經過幾何校正的航空照片，其過程稱為「正射校正」，是利用數碼攝影測量技術，消除因地形和攝影角度傾斜而引起的變形影像。他舉例說，航空照片裡可看到建築物是由照片中心向外傾斜，而大廈頂部及底部位置均出現偏差。經「正射校正」後，建築物傾斜的問題得到改善，大部分樓頂亦被校回正確位置。

他指測繪處使用電腦和攝影測量軟件來處理所得的航空照片，以計算每張照片拍攝時的準確位置和方向，然後進行「正射校正」。不過，由於香港建築物既高且密，加上受到舊有膠片航空相機和電腦運算能力的限制，要校正全部建築物，會有一定難度，因此如2007年的《香港街》，其正射影像的建築物仍有傾斜的現象。及至2016年，測繪處開始利用大幅面數碼航空相機系統，令航空照片的拍攝效率和品質顯著提高，加上攝影測量技術的改進，故測繪處為新版《香港街》特別製作的正射影像，所有建築物均已校正，沒有傾斜的問題，與2007年的《香港街》相比，已有很大進步。

紙本《香港街》集2,000張正射影像合併而成

而製作新版《香港街》影像地圖的過程中，測繪處使用了超過2,000張正射影像合併而成。測繪處會兼顧正射影像的更新程度和顏色的一致性，以確保地圖美觀和實用，最後會再於正射影像上加上格線和標註，讓讀者可快速找到圖片相應的地理位置，最終完成今年共520頁的新版《香港街》。

為了切合網上按圖索驥的需要，測繪處自2017年起同時製作《e香港街》影像地圖版，今年亦不例外，《e香港街》包含一張由衛星影像組成的地圖索引和107張影像地圖合併而成，並已上載至地政總署網頁，供公眾瀏覽和免費下載，有興趣者可瀏覽官網。

《香港街》於1976年首次出版，見證香港近半世紀的土地發展及變化。為了配合香港急速的發展，《香港街》的出版週期由早期的2至3年一次，於2000年起改為一年一次。