疫情｜機構為基層家庭提供滅蟲服務　受助者：提升我們睡眠質素

疫情下不少市民特別注意家居環境衞生，然而基層家庭礙於經濟條件，家中難以解決蝨子及蟑螂等蟲害問題。有機構早前為多個基層家庭安排家居滅蟲服務，加強保障他們的健康。



今年3月至5月期間，香港基督教服務處獲何文田山扶輪社支持，為多個居於劏房及公屋的基層家庭安排滅蟲服務。（何文田山扶輪社提供圖片）

今年3月至5月期間，香港基督教服務處獲何文田山扶輪社支持，為多個居於劏房及公屋的基層家庭安排滅蟲服務，協助他們改善家居環境衞生，保障他們疫情下的健康。80歲的獨居長者陳先生是其中一名受助者，他受木蝨困擾超過5年，這次滅蟲服務讓他終於擺脫與木蝨糾纏的生活，「以往在晚間常被木蝨咬傷，加劇皮膚濕疹問題，這次滅蟲後再沒有發現木蝨的蹤跡，皮膚亦沒再感到痕癢。」

80歲的獨居長者陳先生是其中一名受助者，他受木蝨困擾超過5年，這次滅蟲服務讓他終於擺脫與木蝨糾纏的生活。（何文田山扶輪社提供圖片）

另一名受助者是70歲的陳先生，他與妻兒居於劏房，家中隨處可見昆蟲屍體，蟲患嚴重。經過兩次滅蟲服務後，問題得以改善，感謝扶輪社的協助，「多年的蟲患令我們十分無助和絕望，這次滅蟲提升了我們的生活及睡眠質素。」

何文田山扶輪社代表楊莉表示，疫情下不少基層家庭都過得不開心，這次計劃能向他們送上溫暖，希望未來能有更多支援他們的服務。香港基督教服務處企業拓展及研究部經理唐懿麗則表示，這次計劃的意義不僅在於改善基層家庭在疫情下的生活環境，更在於為他們帶來希望。