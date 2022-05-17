新田圍公屋商場被收購　圍封裝修3年未竣工　街坊：畀條生路行下

沙田新田圍商場早年被領展收購，至2017年再售予內地民企，四樓街巿、通道和休憩位置一直圍封，並於2019年起進行裝修，然而工程至今3年，街巿仍然是一塊爛地，即使已美化及改建的空間仍然不作對外開放，居民無法遁四樓進出，須兜路才能進入同層超巿或便利店，大感不便，有居民互助委員主席稱曾邀約業主出席邨管諮委會交代完工日期被拒，大嘆「只係想畀條生路行下！」涉事公司回應已兩度均派出負責項目代表出席邨管諮委會交代工程進度，原與邨居民作出積極溝通，解答困惑。



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街巿裝修3年仍是爛地 積水惹蚊蟲鼠患

沙田新田圍商場在2017年以約4.6億元出售予內地企業佛山順聯集團後，四樓街市商戶及零售店舖、食肆相繼被「清場」，只剩下一間超巿、一間便利店及一間藥房，滿足居民基本需要，該集團並於2019年初開始進行大規模裝修工程，其間四樓多個出入口通道及休憩空間被圍封，客用升降機亦被禁止前往該樓層，居民要前往四樓百佳超巿或7-11便利店，須從五樓沿斜路而下或透過停車場貨用升降機前往四樓，不過貨用升降機經常損壞維修，街坊投訴稱「壞的時間仲多過開放的時間」，管理公司甚至一度貼出「私人物業、嚴禁遊蕩」的告示，指居民「如有違反」，會「送官究治」，令居民大感不滿，曾張貼標語抗議業主霸權。

商場工程開始至今3年，部分圍封行人通道的圍板近日解封，露出已美化的通道綠化外觀，但四樓大部分空間仍然封閉，包括商場正中央的一幅空地、被街坊稱為天井遊樂場的公共休憩空間，目前已改建成一個籃球場及休憩坐椅，但仍處於關閉狀態，而裝修長達3年的街巿至今仍然是爛地一塊，有裝修工人正在進行改裝工程，天花及地面均為原混凝土表層，竣工日子遙遙無期。

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居民被打樁聲困擾引發心臟病

自1981年入伙便開始居住至今的潘太，居於豐圍樓三樓一個單位，直言昔日新田圍邨商場配套齊全，設有酒樓、街巿、便利店、士多、商店及熟食檔口，然而自中資企業入主後，2019年便開始大興土木，原本身體大致健康的她，在工程開始的一年後，因午睡時經常被打樁聲吵醒，結果引發心悸，經入院檢查後確診患心臟病，需要定期覆診服藥，加上街巿空置多時，每逢夏季落雨引發積水惹蚊蟲滋生，甚至出現鼠患，居住低層的她被逼關窗長開冷氣，擔心工程一日未完成，相關問題一日未有解決迹象。

居住豐圍樓42年的居民黃太批評，順聯以進行工程為由經常圍封不同出入通道，令居民無所適從，「今個星期封呢個樓梯，你沿另一條樓梯落去，下星期突然封咗轉用另一條，結果要兜路行，我同人講笑話死咯，我成日走錯路，都唔似住喺新田圍邨。」

互委會邀商場業主對話：只想有條路行下

78歲的葉太則指因樓層便利關係，經常使用貨用升降機至四樓光顧超巿或便利店，但貨用升降機經常故障，她要多花一半時間由五樓行斜路至四樓，對長者來說甚為吃力，「𠵱家唔好行，啲路改到唔知點樣走，有鄰居話連去7-11買報紙都唔識去。」

榮圍樓互委會主席鄭太表示，屋邨商場未變天前街巿四通八達，人流暢旺，但自從被收購圍封後關閉多個出入口，至近日通道美化工程完成，雖有部分通道局部開放，但四樓大部分空間仍然關閉，亦沒有通告顯示工程完工日子，她曾在屋邨管理諮詢委員會向房署表達接觸佛山順聯集團業主協商的意向，對方僅派代表交代工程內容，但至今仍未完工，進度相比鄰近秦石邨商場2019年由基匯資本收購翻新2年後即開放的做法，差距甚大，現時街坊已無奈接受商場沒有新店舖經營的現實，但業主至少交待完工日期，盡快開放相關行人通道，方便街坊出入，「冇民生嘢都算，𠵱家連行人通道唔係有花盆就有磚擺晒喺度，我哋只係想畀條生路行下！」

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商場業主：兩度派代表出席邨管諮委會交代進度

順聯控股（香港）有限公司回應指，2019年初至今，新田圍商場優化改造工程分為拆卸及先後共三期翻新工程，分別是清拆、公共廁所美化、商場和停車場翻新升級，以及舊街市改造成商舖。鑒於設計、招標、施工、政府相關部門審批等一系列工程流程，以及受到疫情防控、配合政府「動態清零」政策，工程需要時間比預期多。工程預計於今年第三季完工。目前商場正進行第三期翻新工程，即舊街市改造工程，商場管理處已在今年3月31日張貼通告，為居民、商戶提供工程期間的臨時通行路線安排指引。

為方便居民採購優質新鮮食材及多元化生活用品，公司於去年9月引入新式街市「生活鮮」，邨内亦保留有百佳超市，解決市場日常所需。而原有舊街市會改爲商舖，在依照《城市規劃條例》規定之下，公司就該店鋪的用途將會因應疫情發展和市場需求而作決定。

對於街坊指四樓行人通道充斥磚塊及緣化盆栽，發言人稱綠色植物於2022年4月中送到現場，需收到政府相關部門發出的完工滿意紙才能安排種植，其間會在工地擺放了一段短時間，預計整個商場綠化工程將於5月20日完成。而磚塊實際是透水材質的輕質花棉，用來鋪砌在種植槽底部和側壁。公司在定期的項目巡查過程中見到散落的輕質花棉，已立即要求綠植服務商將其整齊收納到不影響居民通行的位置。而由於籃球場內的相關設施暫未送達、安裝，位置正處於商場第三期工程工地的旁邊，出於安全考慮，目前未有開放籃球場的計劃。

發言人稱已花費近50萬對貨用升降機升級為無障礙升降機，該貨用升降機因去年底發生水浸意外事件而受損，技工經檢查後建議停機待修，直至配件送抵香港，安裝完成方可使用。該升降機日前已恢復運行，開放給居民和商戶使用，以作為邨內新增的無障礙通道，五樓廁所亦會在短期内重新開放給公眾使用。

發言人強調，邨管諮委會先後在去年3月和11月分別接觸公司，希望了解工程進度。公司兩次均派出公司負責新田圍項目的同事及現場職員、工程承辦商及外部項目管理顧問，與邨管諮委委員及房署指派的物業管理公司代表，在新田圍商場工程現場參觀及開會，詳細介紹工程内容及進展。公司之後未有再收到邨管諮委會就項目進度的諮詢，但本著公開透明的原則，公司一直與邨居民作出積極溝通，解答困惑。

房屋署回覆查詢時表示，新田圍商場是私人物業，與其他私人商場無異，其業主受到有關法例、地契條款及大廈公契（公契）所規範，只要其符合相關法例及規定，政府及香港房屋委員會不能干預其合法使用其物業的權利。

根據新田圍邨的地契及公契，商場及其通道範圍屬私人業權範圍，商場業主於工程期間一直有保持部分通道開放，以便居民出入。新田圍邨屋邨管理辦事處一直與商場業主保持溝通，向其反映有關居民對使用商場通道的關注。經新田圍邨屋邨管理辦事處安排下，商場業主所委聘的物業管理公司代表曾於去年3月及11月與居民代表實地視察，聽取意見及作出改善。

據了解，商場部分地方及通道的翻新工程已大致完成，並正逐步拆卸相關通道的圍板，居民出入將更加便利。新田圍邨屋邨管理辦事處會繼續與商場業主保持溝通，鼓勵其在商場的日常管理事宜上多聽取居民的意見