59年元朗戲院清拆　山牆梯級設計頂部有段古　街坊嘆只剩連鎖戲院

位於元朗炮仗街8號的元朗戲院，有近60年歷史，自2020年低調結業後，一直丟空至今，近月有街坊經過發現戲院已開始清拆重建工程，擔心特色屋頂設計從此消失。有建築保育學者表示，六十年代的香港建築跟隨功能至上的現代建築主義，大部分棄用功能欠奉的花巧裝飾，但由於戲院屬娛樂場所，以簡單幾何形狀修飾巨大的山牆頂部，可令視覺上不至單調。



元朗戲院於1961年開幕，屬區內最早期的三間戲院之一，另外兩間是同樂戲院及光華戲院，於早年已拆卸，並改建為商場。元朗戲院於2014年以4億元易手，並於2018年初完成翻新工程，加入霓虹燈，主打懷舊風。

惟翻新不久後，業主便向城規會申請改建為一幢19層高的商業大廈，總樓面面積達7,413平方米，提供辦公室及商店，當中3層地庫將改建為停車場，並擬於該處設立33個私家車車位。

唯一留下的戲院痕跡便是牆上貼著的手寫「爆谷新上市特價」宣傳單張，但字體亦已開始褪色。（曾鳳婷攝）

+ 4

至2020年，元朗戲院指自10月1日起停業裝修，而戲院毗鄰的惠康超級市場亦已結業及清空，另一角的元朗郵政局則搬到新址，自此元朗戲院沒再營業，低調地告別一眾街坊。近日有街坊經過發現，元朗戲院已開展清拆重建工程，由於戲院的三角屋頂設計別具特色，擔心特色建築從此在區內消失。現場所見，元朗戲院的招牌已被拆去，內部清空，放滿裝修物料，亦有工人正在進行工程，唯一留下的戲院痕跡便是牆上貼著的手寫「爆谷新上市特價」宣傳單張，但字體亦已開始褪色。

香港大學建築文物保護課程學部副教授李浩然表示，六十年代香港的建築設計以「現代建築主義」為主，追求功能性，棄用花巧裝飾，但仍然容許一些以幾何形狀或線條紋作為裝飾的風格。李浩然指，元朗戲院建於六十年代，同樣跟隨現代建築主義功能至上的設計準則，但由於戲院屬娛樂場所，設計上需兼顧吸引客源，「山牆（gable wall）實在太大埲喇，設計上又點可以搞到成間工廠咁嘅樣呢？於是唯有用簡單嘅幾何形狀修飾下巨大山牆嘅頂部，令到視覺上唔好太單調。」元朗戲院至清拆前已有59年歷史，翻查古物諮詢委員會資料，元朗戲院並沒有任何評級。

元朗居民陳先生表示，戲院已在區內屹立多年，早年的早場票價只需5元，他亦會間中入場觀賞電影，他認為清拆重建屬城市發展必經階段，認為元朗戲院消失也是無可避免。另一名居民何先生則認為，元朗戲院清拆後，區內只剩下大型連鎖式戲院，「啲細戲院冇晒，都有啲可惜。」