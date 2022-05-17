意外懷孕求助個案前年起急升3倍　青躍促加強教育女性自主避孕

根據統計，在2010至2014年間，全球懷孕個案有逾四成屬於意外，當中有六成伴侶選擇終止懷孕；而2021年聯合國人口基金報告顯示，因新冠肺炎大流行，平均有3.6個月無法獲得避孕服務，超過100個國家內有140萬宗意外懷孕。

性教育工作者蔡嘉莉表示，與意外懷孕有關的求助個案在前年開始急升3倍，並一直有上升趨勢；提醒男女雙方在發生性行為時做好「雙重防護」，以免因一時之快，導致意外懷孕影響一生。



青躍項目助理經理蔡嘉莉表示，與意外懷孕有關的求助個案在前年開始急升3倍，並一直有上升趨勢。（青躍提供圖片）

在香港一直協助青少女及提倡全面性與生育健康教育的非牟利機構青躍，項目助理經理蔡嘉莉表示，過往青躍平均每月接獲的意外懷孕求助個案約5至6宗，但在2020年開始個案數目急升3倍，及後連續兩年平均每月有達20宗，亦見有上升趨勢。「多數女生知道要採取安全避孕措施，但因心存僥倖及服膺伴侶要求，性交時沒有全程使用安全套，甚至不使用安全套。」她指，年輕人多數於朋輩間、社交媒體及論壇認識安全套以外避孕方法，惟這些資訊多數不可靠。蔡又指出，她們甚至誤以為「前七後七」及「體外射精」就可足夠避免懷孕，「她們往往抱著僥倖心態，之前試過幾次無事，就覺得唔會中。」

她補充，有些求助者表示，與伴侶發生性行為時，雖有使用安全套，但仍然意外懷孕，「使用男性安全套的確可減少性病傳播，但若使用方法不正確，避孕成效便會大大降低，所以女生也應該採取自主避孕方法，做好『雙重防護』才更加可靠。」

青躍指，女生也應該採取自主避孕方法，做好「雙重防護」才更加可靠。（青躍提供圖片）

意外懷孕缺支援感崩潰 身心輔導可長達8年

女生們發現意外懷孕後，深知無論作出任何決定，都需面對一連串問題，亦打亂了人生規劃，若未能及時獲得支援，很多時會感到徬徨無助，甚至崩潰。蔡嘉莉分享，曾有女生在DSE考試前夕發現意外懷孕，害怕向家人坦白，頓時感到手足無措，於是向青躍求助。而經即時輔導後，女生最後選擇與家人商討，並在家人同意下進行終止懷孕手術，惟手術後女生未能應付公開試，需棄考DSE，更要處理經濟、升學及感情等問題。蔡嘉莉補充，向青躍尋求意外懷孕及終止懷孕後輔導支援的女生大多來自低收入及邊緣家庭，缺乏家人支持下輔導服務一般需要3年至6年不等，有些個案跟進甚至需長達8年。

釐清女生主動避孕誤解 鼓勵男女做好「雙重防護」

蔡嘉莉強調，避孕應是雙方責任，女生並不可只依賴男生採取避孕方法。當青躍向服務使用者提供避孕意見時，一般會建議各種的正確避孕選項，惟平均每5個女生，有3個因偏見及誤解而抗拒荷爾蒙避孕方法，「我們發現當中最主要原因是，女生通常從網上接收形形色色的錯誤資訊，導致對女性主導的避孕方法（如避孕丸和藥性子宮環）產生抗拒感，但其實兩者都是成效高且可靠的方法。」

有見及此，青躍今年將邀請醫護人士如婦科醫生進行性教育講座，灌輸正確的性知識及女生主導避孕的方法，教導女生不應只依賴男生避孕，考慮採取適合自己的主導避孕措施。蔡嘉莉提醒，「希望男女雙方在發生性行為做好『雙重防護』，以免因一時之快，導致意外懷孕影響一生。」