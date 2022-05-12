研究揭五分一受訪家庭開心指數處於低位　疫下婦女照顧歷更大困難

疫情下，家庭關係或會受到影響。近日有研究發現，五個家庭中便有一個家庭的開心指數較低。研究團隊指，家庭的開心指數與個人的開心指數、家庭團結程度及家庭資源息息相關，例如在疫情中，婦女大多是照顧家庭的角色，母親身份於疫情中會經歷較大困難。團隊建議其他家庭成員應多分擔工作，家庭中出現困難時，亦應該開心見誠向家人透露，共同溝通及尋找解決方法。



家庭開心指數調查2022由和富社會企業「香港開心D」委託香港理工大學護理學院及東華學院進行，研究團隊於3月21日至4月3日間收集共1,633份網上問卷。（發布會直播截圖）

家庭開心指數調查2022由和富社會企業「香港開心D」委託香港理工大學護理學院及東華學院進行。研究團隊於3月21日至4月3日間收集共1,633份網上問卷，逾半為35至55歲的市民，亦有三成是19至34歲，約7成在職人士。接近六成受訪者是來自3至4人的家庭類別，近半是已婚狀況。研究使用家庭快樂感、五種愛的語言的表現、家庭團結度、家庭資源狀態、以及疫情對家庭影響等作調查指標。

研究使用家庭快樂感、五種愛的語言的表現、家庭團結度、家庭資源狀態、以及疫情對家庭影響等作調查指標。（資料圖片）

調查發現，本年度的家庭開心指數較去年低（以10分為滿分），由以往的7.26下跌至6.98，在五個家庭中亦有一個家庭的開心指數較低。研究團隊解釋，因去年調查時正值第四波疫情尾聲，相關的指數較高，惟今年調查時間為第五波最高峰期，疫情爆發對家庭開心指數影響較大。在個人方面，同樣受疫情影響，相關的指數較去年低，由以往的6.81下跌至6.59，四個人當中便有一人的指數較低。

由於婦女大多需要照顧家庭，疫情下她們的照顧工作量變大，「小朋友唔使返學，要睇住佢哋上網課，又要緊張買唔買到餸。」（資料圖片）

調查亦指出，即使疫情下，不少家庭成員互相接觸的時間上升，但面對財政困難、感激家人付出及就重要的事提出意見方面，均有更負面的情況出現。尤其以母親的角色來說，對於疫下個人及家庭的財政情況感到有較大影響，不少受訪母親認為疫情整體對於家庭造成較大的負面影響。

前家庭議會主席，香港理工大學協理副校長（本科生課程）及香港開心D顧問石丹理議疫下市民應多加關心家人的心理情況，例如給予家庭照顧者（大多是母親）更多的支援，丈夫亦可讚美妻子，有助提升家庭團結程度。當家庭中有困難時，亦應該開心見誠向家人透露，共同溝通及尋找解決方法。（發布會直播截圖）

前家庭議會主席，香港理工大學協理副校長（本科生課程）及香港開心D顧問石丹理指，結果與母親在家中擔當的角色有關，由於婦女大多需要照顧家庭，疫情下她們的照顧工作量變大，「小朋友唔使返學，要睇住佢哋上網課，又要緊張買唔買到餸。」

此外，她們也要擔心金錢上的問題，「一般啲米貴咗，都係媽媽知多啲」，這些情況均令婦女的照顧工作量及壓力增大，影響個人及家庭開心指數。他提到，在疫情初期已研究發現19%受訪人士出現抑鬱情況，14%出現焦慮徵狀，25.4%受訪人士精神狀態變差。持續的疫情令11.5%受訪人士出現嚴重精神困擾，40%受訪人士財政問題擴大。

他建議疫下市民應多加關心家人的心理情況，例如給予家庭照顧者（大多是母親）更多的支援，包括分擔她們的工作，協助洗碗、買餸，丈夫亦可讚美妻子，有助提升家庭團結程度。當家庭中有困難時，亦應該開心見誠向家人透露，共同溝通及尋找解決方法。