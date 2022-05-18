西區警察宿舍年底重建　擬借上環海濱用地五年　泊警車存應急設備

西區警署旁、空置16年的初級警務人員宿舍將於本年第四季拆卸，連同督察級宿舍重建成3座新宿舍，合共提供540個單位，同時增設警察公共關係科等設施，工程費涉款20.2億元，目標在七年內完工。

警務署稱，為配合重建工程，擬借用上環西消防街的一幅休憩用地，存放應急設備和停泊警車等，以維持西區警署日常運作，預料租用期最少五年，亦即最快2027年才可歸還用地。



警務署擬借用的上環西消防街的臨時政府撥地佔地394平方米，位處中西區海濱長廊（上環段）。（文件截圖）

根據警務署近日向海濱事務委員會提交的文件指，擬借用的上環西消防街的臨時政府撥地佔地394平方米，位處中西區海濱長廊（上環段），背靠上環電站，同一條街亦有上環消防局和中區警區總部。地點現時被鐵絲網圍封。

文件稱，西區警察宿舍重建工程將於西區警署原址重建，佔地3,672平方米，工程將佔用該警署四分三用地，令該警署再無額外空間安置警署設施、應急設施和停泊警車等，形容「行動空間嚴重短缺（major shortfall of operational area），故要另覓用地解決問題。

文件續指，選址鄰近西區警署，僅五分鐘車程之隔，是西區警署日常運作的理想地點，在該處存放應急設備和警署設施，能快速送遞至西區警署。

西區警察宿舍拆卸重建工程將於今年第四季開始動工，目標在七年內竣工，亦即現階段租用上環西消防街空置用地的五年期，將會在工程竣工前屆滿，警務署稱，在地政專員書面同意下，將有機會延長租用期。