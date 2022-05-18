長沙灣海濱廢棄碼頭擬活化　可停泊遊艇客船　設行人路接駁南昌站

新鴻基地產早前向城規會申請，改裝長沙灣荔盈街酒店地皮對出的廢棄碼頭，包括增設兩組登岸梯級。據海濱事務委員會文件顯示，工程將會分兩期興建，第一階段將會在海邊設置行人道，讓市民在海濱漫步觀賞「零死角」海景，該區亦會有「海濱活動廣場」，讓康文署日後舉辦活動。第一期工程預料下月中完工，9月中可交還康樂及文化事務署管理。

第二期則會「活化」廢棄碼頭，增設兩組登岸梯級，並以25米長的行人通道鋪接駁港鐵南昌站，日後將可停泊兩艘遊艇或客船，亦會增設釣魚區和觀景台，預料第二期將於明年內完工，隨即可開放予市民享用。



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新鴻基委託的規劃顧問向海濱事務委員會提交長沙灣海濱的最新設計，擬議綜合住宅發展位處長沙灣海濱，面向昂船洲，並設有280米長的公眾海濱長廊。海濱長廊佔地6,800平方米，另有3,600平方米屬於公眾休憩用地，海濱長廊興建後，將會交還政府管理。

文件提到，長沙灣海濱長廊將會分兩期興建，首階段會在公眾海濱長廊的海邊，設置一條三米闊的硬地行人道，供公眾漫步，並可享有「無死角」海景，而「海濱活動廣場」（Waterfront Event Plaza）亦已重新鋪設硬地，以便日後交還康樂及文化事務署管理，文件形容公眾可從草坪露台座位可以看到該廣場的暸闊海景。該範圍預料可於下月中完工，九月中交還康樂及文化事務署管理。

碼頭觀景台可「俯瞰昂船洲和維多利亞港的最佳西向景觀」

至於項目的第二期將會在廢棄碼頭安裝兩組登岸梯級，文件形容該廢棄碼頭是由海濱長廊延伸出來的「多功能的焦點」（multi-functional focal point），除了可遮太陽後，亦可遮風擋雨。碼頭的盡頭設有座位和略為升高的觀景和／拍照平台，是「俯瞰昂船洲和維多利亞港的最佳西向景觀」，兩側亦會設有釣魚區，讓市民享受釣魚之樂。碼頭「活化」後，將可停泊兩艘不超過35米長的客船／遊艇（passenger/leisure vessels）停泊，登岸梯級將於每日朝10晚8開放。

文件續指，將會在碼頭外興建25米長的行人通道，並鋪設多用途草坪和增設健身區（fitness corner），以提供更多元化的戶外活動空間。該通道亦可令碼頭與港鐵南昌站無縫涵接，工程完成後，有關行人道將交由政府長期管理及維護。第二期發展預料會在明年完工，供市民享用。