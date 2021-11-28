炮台山東岸公園零距睇海　水上活動區年底開放　無欄杆親近水體

在政府大力推動海濱發展下，去年十月至今，陸續開放了12個海濱場地，今年《施政報告》亦提到，維港海濱將首次引入完全無欄杆梯級式沿岸設計，讓遊人可臨海而坐，無阻隔地欣賞維港景致。發展局局長黃偉綸今日（28日）在網誌介紹九月底開放、位於炮台山的「東岸公園主題區（第一期）」是設有第一條於維港內正式向公眾開放的防波堤，並引入無欄杆設計。

至於「水上活動及康樂主題區（第二期）」進度亦理想，海岸堤階式的設計讓遊人可以拾級而下親近水體，水體面積約2.5公頃，即約八分之一個維園，預計今年年底開放。



發展局局長黃偉綸（右）與海濱事務委員會主席吳永順（左）介紹「東岸公園主題區（第一期）」引入無欄杆式設計詳情。（發展局網誌）

黃偉綸指，炮台山的「東岸公園主題區（第一期）」今年9月底開放，該處擁有本港首條於維港內正式向公眾開放的防波堤，並引入無欄杆設計。海濱事務委員會主席吳永順則提到海濱無欄杆式設計於世界海濱城市非常普遍，如澳洲悉尼港、丹麥哥本哈根、挪威奧斯陸和意大利威尼斯等。

對於外界或憂慮無欄杆式設計會構成危險，吳表示會以「四部曲」推不同設計，包括「可拆式欄杆設計」、「斜坡海堤石壆設計」、「無欄杆防波堤」，以及「梯級式沿岸設計」。首兩個設計分別已經於灣仔「水上活動及康樂主題區（第一期）」以及荃灣海濱海堤應用；其中「無欄杆防波堤」則位於「東岸公園主題區（第一期）」，兩邊均沒有欄杆，只有斜坡。

至於第四部曲是則是無欄杆的「梯級式沿岸設計」（海岸堤階），將會用於位於灣仔的「水上活動及康樂主題區（第二期）」和銅鑼灣的「活力避風塘主題區」。黃指出，海岸堤階式的設計，讓遊人可以拾級而下親近水體，同時可變身看台讓市民觀看水上活動或其他表演。

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水體面積相等八分一個維園

黃偉綸與吳永順又前往「水上活動及康樂主題區（第二期）」視察海岸堤階的工程進度，表示樂見進度理想。黃指，海岸堤階式的設計，讓遊人可以拾級而下親近水體，同時一級級的堤階亦可變身看台，方便市民觀看水上活動或其他表演。這裡的水體約2.5公頃，即約八分之一個維園面積，預計今年年底開放，早前已順利舉辦一些水上運動，例如帆船比賽和龍舟比賽。