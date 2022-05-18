荃灣西「臭海」20年未解決　環境局稱效用不大拒推蠔殼淨化海水

荃灣西一帶近年有多個大型屋苑和商場落成，對出的藍巴勒海峽雖然名字優美，但海濱一帶被指因污水渠錯駁，臭味問題20多年來仍未解決。有立法會議員今日（18日）就事件在會議上提問，要求政府交代解決上址海水臭味問題工程的最新時間表，以及是否會建立全面的排污大數據等。環境局則回應指，當局已採取一系列改善措施，包括糾正污水渠錯誤接駁到雨水渠的問題，亦會多管齊下解決問題。



荃灣西對出的藍巴勒海峽雖然名字優美，但海濱一帶被指因污水渠錯駁，臭味問題20多年來仍未解決。（資料圖片／呂嘉麗攝）

今日（18日）立法會會議上議員林琳指出，政府透過優化海濱專項撥款推行的「荃灣海濱優化工程」（優化工程）的第一期，已於去年4月竣工並向公眾開放，但第二期工程仍未有詳情；而一直困擾荃灣西居民的荃灣海濱海水臭味問題仍未獲解決。她在會上詢問當局，就以上是否有相關工程項目的最新時間表、會否考慮同時採用蠔殼淨化海水的方法、會否建立全面的排污大數據以根治問題、以及政府有否將海濱事務委員會的建議納入日後的優化工程規劃中等等。

立法會議員林琳指出，政府透過優化海濱專項撥款推行的「荃灣海濱優化工程」（優化工程）的第一期，已於去年4月竣工並向公眾開放，但第二期工程仍未有詳情。（資料圖片／梁鵬威攝）

環境局局長黃錦星回覆指，發展局現正籌備荃灣海濱優化工程的第二期工作，工程將涉及一條長530米的海濱長廊供市民緩跑及漫步，和佔地約12,000平方米的海濱空間項目，並將提供多項休憩設施，包括健身及遊樂設施、餐廳、有蓋蔭棚；又指建築署現正聘請第二期工程顧問為項目進行詳細設計工作，預計招聘程序可於今年年中完成；其後會進行諮詢工作，並預期在2023年年底為建造工程進行招標，目標在2024年年中向立法會申請撥款並開始建造工程，而項目可望由2025年年底起分階段完成。

黃錦星續指，荃灣區內新舊樓宇林立，一些受污染的地面徑流和生活污水經雨水系統流入沿岸海域而引至氣味散發，而政府已採取一系列改善措施，包括清理渠道及進行清淤工程，增建旱季截流器，以及調查及糾正污水渠錯誤接駁到雨水渠的問題。就蠔殼建設生態海堤或人工蠔礁的方案，黃錦星指雖然可提高近岸水域的生物多樣性及優化生態環境，但認為這種方法處理來自雨水渠的污水及污染物的效用不大，因此政府會集中資源在荃灣推展上述多項阻截污染、排污系統及渠管修復工程。