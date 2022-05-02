荃灣海水臭味投訴全港最多　水質竟非最差？呢三區達標率最低！

近岸海水異味經常困擾市民，環境局近日向立法會特別財委會的回覆中披露，荃灣區海水臭味投訴去年達16宗冠絶全港。不過海水水質數據卻顯示附近水質並非最差，究竟是為甚麼？哪區水質最差？



據環境局回覆，2019-2021年政府共接獲81宗海水臭味投訴，當中有38宗關於荃灣區，佔比約47%，該區也是去年全港唯一一區投訴宗數達雙位數。其次是油尖旺區，三年間接獲投訴共16宗。

翻查資料，海水臭味主要來自藍巴勒海峽荃灣海濱一帶，主要由於早年不少樓將污水渠錯誤接駁至雨水渠，污水直接排出大海所致。問題持續多年，早至2000年代初期於區議會及立法會上已有相關討論，而近年荃灣西有多個大型屋苑入伙，估計受影響居民因此增加。

去年環保署署長回覆立法會環境事務委員會指，近年持續推進多項改善荃灣海濱的措施，包括現正在荃灣及葵涌鄉郊地區增建8個旱季截流器，預計於2023年完成，並計劃於大河道及馬頭壩道箱形雨水渠下設置大型旱季截流設施。至於有關區內駁錯渠個案，署方表示截至去年5月共有21宗跟進中的個案。

現時環保署於荃灣海濱一帶設有兩個海水水質監測站，分別位於荃灣公園對出（VM14）及醉酒灣（VT8），均屬於「維多利亞港」水質管制區。環保署海水水質數據顯示，2018年至2020年期間，VM14大腸桿菌平均含菌量為每100毫升海水576個菌落數，最高水平達7,300，VT8每100毫升海水含菌水平約1,000，最高達5,300，均較同一水質管制區不少監測站為低。

水質較差的包括新油麻地避風塘（VT10），平均含菌量平均水平超1.7萬，以及平均水平達1.9萬的觀塘避風塘（VT4）等。環保署資料指，避風塘三面被海堤包圍，淨化污染物能力低，水質通常較差。而作為參考，泳灘海水中每100毫升海水含大腸桿菌數量超過180已屬水質欠佳。

至於全港比較各水質管制區，據環保署2020年海水水質年報，后海灣及西北部水質管制區水質指標整體達標率為67%，南區為69%，而其他水質管制區達標率均達九成或以上（上圖顯示其中兩個指標的近期數據）。