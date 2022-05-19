屯門污泥焚化園區T．PARK下周四接受團體預約　水療體驗仍待重開

位於屯門曾咀、首個將廢物轉化成能源的大型設施T．PARK［源．區］，踏入成立六周年。環境保護署發言人表示，設施已處理超過270萬公噸污泥，即六年來日均將逾1,230公噸污泥轉廢為能；內設的環境教育中心六年間接待超過28萬參觀人次。

環保署表示，將舉辦一連串宣傳活動，包括以惜物減廢為主題的工作坊，以慶祝六周年，另將由今日（19日）起放寬每節導賞服務人數至30人，並於下周四（26日）起，重新開放團體的預約申請。至於可享水療體驗的T．SPA［源．泉］，則視乎疫情最新發展及社交距離措施，適時檢視重新開放安排。



T．PARK［源．區］位於屯門曾咀稔灣路，斥資約54億元興建，每日負責處理全港11個污水處理廠產生的污泥，轉廢為能。（T．PARK［源．區］官網設施）

耗資54億元興建、於2016年啓用的T．PARK［源．區］，是本港首個污泥焚化綜合設施，內設透過轉廢為能附設的冷暖水療池及戶外足浴池，以及環境教育中心。



發言人指，T．PARK［源．區］內的環境教育中心設有免費可供公眾預約參觀和使用的休閒設施，並提供導賞服務，期望公眾從中認識和體驗廢物管理中這類現代化『轉廢為能』設施的好處——採用先進的焚燒技術處理廢棄物，過程中產生能源，除可減少使用化石燃料發電外，亦能避免因廢物棄置於堆填區而產生甲烷，有助減少香港的溫室氣體排放，應對氣候變化。

將由今日起放寬T．PARK［源．區］每節導賞服務的人數至30人，並於下周四（26日）起，重新開放團體（包括學校和大專院校）的預約申請。發言人指，會視乎疫情最新發展及政府公布的社交距離措施，適時檢視重新開放T．SPA［源．泉］的安排。

T．PARK［源．區］，踏入成立六周年，環境保護署發言人表示，設施已處理超過270萬公噸污泥，內設的環境教育中心六年間接待超過28萬參觀人次。（資料圖片/羅俊文攝）

受疫情影響，透過轉廢為能附設的冷暖水療池及戶外足浴池，T．SPA［源．泉］，現時仍然暫時關閉。（資料圖片/羅俊文攝）

T·PARK［源·區］位於屯門曾咀稔灣路二十五號，開放時間為星期一、星期三至日，上午十時至下午七時，市民可透過專題網站預約參觀。T·PARK［源·區］在每個開放日均設有導賞團，並安排免費穿梭巴士往返屯門V city，請瀏覽專題網站、致電熱線2910 9700或透過電郵（info@tpark.hk）查詢詳情。

發言人指，香港將繼續發展「轉廢為能」設施，以逐步取代由堆填區處理每日近11 000公噸都市固體廢物。目前在石鼓洲旁興建中的I．PARK1［源．島］將會是本港首個以先進焚燒技術處理都市固體廢物的設施，預計於2025五年開始投入服務。環保署亦會就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I．PARK2展開環境影響評估及技術性研究，並會展開全港性選址研究，物色其他適合興建「轉廢為能」設施的地點，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。