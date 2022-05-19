理大團隊介紹綠化平台計劃　區議員憂工程歷時8年影響交通

香港理工大學計劃在紅磡隧道收費廣場興建3層高綠化平台，佔地3萬平方米，包括由收費廣場向海旁伸延，以連接維港多層觀景台，平台將會設有綠化空間、展覽和社區設施供公眾使用，亦可連接港鐵站紅磡站、尖東、尖沙咀海濱長廊、香港體育館、唯港薈及理大主校園等多個出口。理大團隊今日（19日）到九龍城區議會上介紹相關計劃，多名區議員指雖然贊成相關理念，但擔心工程需時8年，其間會對交通、人流等產生影響，希望獲得更多詳情進一步資料後，再在其他會議上作出表決。



今日（19日）舉行的九龍城區議會文化康樂及地區設施管理委員會會議中，理大團隊聯同工程顧問和建築師事務所代表一同出席。他們表示，計劃在紅隧收費廣場上興建一個佔地約3萬平方米的綠化平台，其中平台層及中層設有合共約24,300平方米的室外綠化空間，由7個主題園區組成。其中又建議增設多用途展覽空間、多層公眾觀景台、零售和飲食空間、露天劇場、彈床公園等，而地面設有兩個室內全天候巴士候車室，以改善乘客的候車體驗。此外，擬建綠化平台將設有空氣淨化系統，以淨化海底隧道交通產生的空氣污染物。

紅隧收費廣場是交通樞紐，有區議員擔心，如施行歷時8年的工程，交通流量、人流等將有很大影響。（資料圖片）

多名區議員對計劃的概念表示認同，惟亦指出有多項擔憂。其中楊振宇指出，整個計劃工程需時8年進行，而紅隧收費廣場是交通樞紐，擔心屆時交通流量、人流等將有很大影響，認為事件需要在交通及運輸委員會中討論。何顯明則指出，團隊需保證工程有充足資金，同時認為計劃牽涉很多層面，建議在區議會大會中再作討論。而林德成表示，團隊需公布更多細節，包括有甚麼設施可供市民使用，又擔心計劃完成後會增加過海隧道費。