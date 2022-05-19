失明人協進會測試本地六大網購平台　全部未符合無障礙設計功能

隨著科技進步，網上購物已成為一種新常態，疫下更是越來越多人依賴這項服務。但有支援視障人士的機會早前為6個本地網上購物平台手機應用程式（iOS）進行測試，發現全部測試網購平台都未能符合無障礙設計功能。有視障人士表示，若手機應用程式在設計上支援視障人士，網購對他們來說比到商店購買更方便，促請相關網購平台在設計應用程式時，考慮視障人士的需要。



香港失明人協進會早前選取了6個本地網上購物平台手機應用程式進行測試，包括HKTVmall、士多、百佳網店、Market Place by Jasons、屈臣氏香港及豐澤，並於今日（19日）公佈結果，希望大眾了解現時香港網購平台的無障礙情況。（網上圖片）

每年5月第三個星期四是「國際無障礙關注日」（Global Accessibility Awareness Day），旨在提升大眾對無障礙數碼科技的關注。香港失明人協進會早前選取了6個本地網上購物平台手機應用程式進行測試，包括HKTVmall、士多、百佳網店、Market Place by Jasons、屈臣氏香港及豐澤，並於今日（19日）公佈結果，希望大眾了解現時香港網購平台的無障礙情況。

失明人協進會表示，參考了由萬維網聯盟（World Wide Web Consortium, W3C）成立的W3C Web Accessibility Initiative所制定的《無障礙網頁內容指引》，選取了當中五個基本無障礙設計原則作為測試標準。結果顯示，全部測試網購平台Apps均未能符合無障礙設計功能，包括未有為貨品優惠的圖片加入文字描述，令視障人士未能知道圖片中的內容。

沒有為輸入欄位加入輔助標籤

此外，在所有測試網購平台的開設戶口版面中，沒有為輸入欄位加入輔助標籤，如姓名、電話及電郵等，令視障人士未能清晰知道每個欄位需要輸入的內容。而部分圖示按鈕都沒有輔助文字描述按鈕的功能，如購物車、分享、貨品等，視障人士只能知道有圖形按鈕，但未能得知每個按鈕的功能。

所有測試的網購平台中，部分貨品優惠圖片未能支援手機讀屏圖片，當中以Market Place by Jasons及士多尤其嚴重 ，由於註冊介面以及購買貨品相關功能都未能支援手機讀屏軟件，令視障人士不能使用該平台購物。

結果顯示，全部測試網購平台Apps均未能符合無障礙設計功能，包括未有為貨品優惠的圖片加入文字描述，令視障人士未能知道圖片中的內容。（資料圖片）

結果亦顯示，所有測試的網購平台中，部分文字未能符合4:5:1的對比度要求，如註冊戶口、貨品介紹版頁中的文字，令弱視人士很難辨認出文字。而所有測試的網購平台中，按鈕部分均未能透過讀屏軟件讀出其「按鈕」的角色，例如註冊介面、貨品介紹介面中的部分按鈕，令視障人士未能辨認出這個內容是否可以揀選及進入另一個版面。部分選單內容以剔號來代表已經揀選，惟讀屏軟件亦未能讀出「已選擇」的狀態。

香港失明人協進會執行委員及資訊科技顧問委員會主席樊振雄表示，視障人士使用網購服務時，可透過讀屏了解更多產品細節，本來比到商店購買更清楚產品資訊，惟因不少手機應用程式的設計不妥善，令視障人士未能享用到資訊科技所帶來的便利。他形容香港作為一個資訊科技發展迅速的城市，要消除殘疾人士數碼鴻溝，政府仍必須行前多步，商戶在設計手機應用程式時亦應顧及視障人士的需要。他促請下一步應參考外國的做法，訂立無障礙相關法例，以立法方式要求公營機構及政府資助機構的網站及流動應用程式，符合無障礙設計，繼而期望能推廣到私營機構。