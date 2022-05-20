英皇書院逾60年無花果樹雨中倒塌　樹藝師批現時只注重評估風險

香港市區急促發展，古樹名冊內古木買少見少。中西區名校英皇書院的校舍為法定古蹟，校內一棵有逾60年歷史的無花果樹（Fig Tree），惟樹木多年來受褐根病影響，日前（12日）不敵大雨倒塌。事件受到一眾師生關注，英皇書院同學會，前天文台台長林超英亦有就事件發文，形容「歷代英皇同學向無花果學習，做人樸實無華」；有樹藝師則指出，雖然樹木對英皇書院意義較大，但社會也應汲取教訓，要如樹木醫生般為病樹作出全盤考慮和救治方案，而非只著重「樹木風險評估」。



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塌樹未擊中任何人 特別處理小組跟進善後安排

英皇書院同學會早前在社交平台表示，無花果樹在本月12日早上約10時半不幸倒塌於校內花園，幸當時因上課時間無人在場，未有擊中任何人，校園也未有嚴重損壞。據該會指，校方、同學會及家教會三方的代表已於事發當天成立特别處理小組，持續跟進無花果樹的保育及新無花果樹的安排，其中樹藝公司揀選了未被蟲蛀的樹幹及樹枝，在現場進行初步切割，較幼的樹幹已送到工場進行風乾；而較粗的主幹則由校方安排儲存在校內進行風乾，留待稍後再決定用途。

至於未有倒塌的樹幹及樹根，經過樹木專家及樹藝公司的現場評估，樹藝師已即時鋸齊樹幹開口，有待深入研究再決定樹根是否繼續保留。而在3年前已經移種在學校花園的新無花果樹，雖然不幸受損，但經專家評估後相信可以復原。新的無花果樹將於原位養傷，待其長出新的枝葉後，再作安排。

前中西區區議員葉錦龍則指，十多年前無花果樹被確診感染有稱「樹癌」的褐根病，幸得眾多校友協助下成功保留樹木、未有即時移除，校方亦在專業部門的協助下開展護理工作，除了建立了支架支撐主幹，亦有透過拉纜（Cobra Tree Cabling System ）平衡樹冠減輕搖擺，以及作出定期修剪，樹木狀況近年曾經有所好轉。惟近日的大雨令樹冠加重的同時，主幹木質亦因水份軟化，導致未能承受樹冠重量而倒下。

為前英皇書院同學會會長的前天文台台長林超英，日前亦有就英皇的古樹在網上發帖。（Facebook截圖）

林超英：小樹在旁等待多年接棒

前英皇書院同學會會長兼前天文台台長林超英，日前亦有就英皇的古樹在網上發帖，表示雖然老樹離開，但有小樹「在旁等待多年」將會接棒，繼續成為英皇書院的象徵樹；「樹木榮枯，傳統永續」。

中華樹藝師公會會長歐永森表示，早前從行內群組中得知該樹木的消息，以他所見，無花果樹斷裂的位置太重，似乎沒有定時修剪，而拉纜和支撐沒有發揮到應有的保護作用。他質疑，「如果樹體是上重下輕……當時有作出過合理修正嗎？」而泥土結構、排水系統等也是當時需檢查的地方。

有樹藝師指，雖然樹木在英皇書院內，但社會也應汲取處理樹木的經驗和教訓。（葉錦龍Facebook圖片）

他表示，雖然樹木位處英皇書院內，但社會也應汲取處理樹木的經驗和教訓。「檢查樹木應該似檢查老人家一樣，做健康評估改善老樹嘅生命力，又唔係一味話人老咗好危險會跌死。」歐永森認為，政府成立樹木辦主要為了減免樹木風險，令樹藝行業只偏向樹木的「風險評估」，少有關注「健康評估」，認為政府應改變思維和系統，才能解決現時缺乏人才的問題，並增加對樹藝學其他範疇如生物學、病理學等的關注。