理大研發城市樹木智能監察系統　樹木傾斜角度超出臨界值將發警報

近年樹木健康備受關注，香港理工大學2018年起開展為期3年的先導計劃，獲香港賽馬會慈善信託基金撥款3,280 萬港元捐助，研發「城市樹木智能監察系統」，用作監測樹木整體的健康狀況。早前先導計劃完成，今日（23日）理大舉行了「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」閉幕暨技術轉移典禮，並宣佈將「城市樹木智能監察系統」技術正式轉移至樹木管理辦事處，讓其繼續使用。



今日（23日）理大舉行了「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」閉幕暨技術轉移典禮，並宣佈將「城市樹木智能監察系統」技術正式轉移至樹木管理辦事處，讓其繼續使用。（香港理工大學提供圖片）

「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」由理大土地測量及地理資訊學系黃文聲教授領導、香港大學、香港科技大學及香港地球之友協助研發「城市樹木智能監察系統」，用作監測樹木整體的健康狀況。

系統能有效識辨須作安全檢查的樹木，更可以透過大數據分析，估計樹木的傾斜趨勢。當樹木傾斜角度超過臨界值時，系統即會向樹木管理團隊發出警報通知。（資料圖片／余俊亮攝）

過去三年，研究團隊於全港近8,000棵樹木安裝了智能傳感器，當中大部份樹木都是種植於行人及車輛流量較高的地方，例如行人道、斜坡及公園內，系統會透過傳感器，持續監測樹木的傾斜角度，並評估其根部的穩定程度，透過智能遙感技術及地理資訊平台，可監測環境變化，系統亦會顯示樹木的其他相關數據如 高度、胸徑大小等進行分析。系統能有效識辨須作安全檢查的樹木，更可以透過大數據分析，估計樹木的傾斜趨勢。當樹木傾斜角度超過臨界值時，系統即會向樹木管理團隊發出警報通知。

理大行政副校長盧麗華感謝香港賽馬會慈善信託基金捐助，以及多個政府部門支持 ，讓理大科研人員得以展開計劃，成功開發及應用「城市樹木智能監察系統」。（香港理工大學提供圖片）

技術將轉移至樹木管理辦事處

理大行政副校長盧麗華於典禮上感謝香港賽馬會慈善信託基金的支持，令理大得以透過創新科研，為可持續發展和樹木保育作出貢獻，「理大一向重視科研，並致力將研究成果轉化，回應社會需要，實踐大學 『勵學利民』的校訓。為配合智慧城市發展，相關技術和研究成果會轉移至發展局樹木管理辦事處，為政府樹木管理部門及業界提供技術和研究支援，印證了這項目的成績、原創性和其價值。」

典禮的主禮嘉賓、香港特區政府發展局副局長廖振新盼透過政府樹木管理部門與項目團隊的緊密合作，共同建立有效的樹木監察系統，在多角度地改善及提升樹木管理方面的工作。（香港理工大學提供圖片）

典禮的主禮嘉賓、香港特區政府發展局副局長廖振新則肯定理大在智慧城市建設的貢獻，「這系統可為樹木管理人員在樹木檢測工作上，提供有用的科學化數據，識別一些需要跟進的樹木，以便樹木管理人員因應樹木狀況及時作出相應的行動」。另一方面，此項目亦展示了香港科技創新及科技應用方面積極進取的態度，透過政府樹木管理部門與項目團隊的緊密合作，共同建立有效的樹木監察系統，不單可全方位、多角度地改善及提升樹木管理方面的工作，更有助香港繼續發展成為一個更安全和宜居的城市。