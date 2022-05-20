粉嶺高球場鄰近地皮闖關擬建969伙　歷史建築愛園別墅改建會所

政府今日（20日）披露粉嶺高球場用地發展細節，將於明年收回的用地興建1.2萬伙公營房屋。有財團率先就周邊用地向城規會提出改劃申請，擬在高球場以北土地興建七幢住宅，涉及969伙。地皮中間為一級歷史建築物「愛園別墅」，申請人稱會保留該建築，並擬擴建為會所，連接泳池和花園。

翻查資料，地皮為中建集團許世勳家族持有，許世勳四年前曾縮減發展規模「闖關」，惟許世勳離世後，城規會中止處理其改劃申請，許氏家族隨後再入紙申請，興建676伙，新申請較原有計劃大增逾三成。



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根據城規會文件，申請地點位於粉嶺高球場以北、毗鄰低密度住宅「高爾夫景園」，申請人擬將該址由「綜合發展區」地帶改劃為「綜合發展區(1)」，以興建七幢住宅樓宇，地積比率約為4.3倍，樓高27至32層，預料可提供969個住宅單位，並可提供1,117個私家車車位。

一級歷史建築物「愛園別墅」位處整個發展的中心，申請人稱，將會保留該歷史建築，並在毗鄰「高爾夫景園」的位置，興建兩層高安老院舍，提供100個長者宿位，樓面面積約為2,708平方米，而安老院的樓面空間並不計入最高地積比率。

「愛園別墅」擬改建為單層會所，連接着私人泳池，另一邊則會「下沉花園」。（文件截圖）

根據設計大綱，除了在粉嶺公路對出的位置設有會所外，「愛園別墅」亦會改建為單層會所，連接着私人泳池，另一邊則會「下沉花園」（sunken garden）。住宅大樓圍繞着「愛園別墅」，並會以階梯式設計，東南面屬中高密度發展，而西北面，即最貼近「高爾夫景園」的一方則會是低密度發展。

申請人指，擬議發展能配合周邊土地用途及發展規模，符合「綜合發展區」用地的檢討結果，能為粉嶺／上水新市鎮立下良好先例。

翻查資料，用地為港姐藝人李嘉欣家翁、中建企業主席許世勳持有，在2017年已向城規會提交改劃申請，以3.6倍地積比率興建816伙，惟被城規會駁回，他翌年再申請將規模縮減兩成至676伙，更獲規劃署「開綠燈」不反對。

惟許世勳同年離世，城規會2019年6月表示不繼續處理申請，許氏家族同時底再度提出改劃同一規模的申請，今次的新申請較三年前大增更300伙，更超越2017年被駁回的規模。