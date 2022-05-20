私人居屋｜元朗欖喜路地皮申改劃　建25層高住宅涉312伙將設會所

新世界周一（16日）披露其房社企「新世界建好生活」私人資助房屋的選址，選定元朗欖喜路與公奄路交界的一幅地皮作為計劃試點，預料最快2027年落成，三年後可接受申請。

城規會近日接獲相關計劃申請，住宅大樓位處地皮的左側，距離馬路較遠，大廈樓高25層，預料可提供312伙，天台將設有觀景花園，將有會所，亦會挖建地庫加建停車場。



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根據城規會文件，計劃選址元朗第十三區欖喜路，申請人擬將土地由「其他指定用途」註明「藝術品儲存及公共休憩空間」改劃為「其他指定用途」註明「私人資助房屋和藝術品儲存及公共休憩空間」地帶。文件稱，現址大份部用地滿布臨時構築物，地皮西北方亦有臨時停車場。

文件指，擬議私人資助房屋位處地皮左側，距離馬路較遠，將以五倍地積比興建25層住宅大樓，總樓面面積約為14,076平方米，預料可提供312個住宅單位。大樓將設有天台觀景花園，供住戶休憩。與公營居民不同的是，項目將設有會所，位處大樓地下，並會挖建地庫停車場，提供33個私家車泊位。

地皮最右側，即欖喜路和公奄路交界處，將會劃作公眾休憩空間，左邊會興建三層高建築物，以保留現有藝術品儲存，該建築物天台同樣設有花園。根據資料，整幅用地將會提供合共1,401平方米休憩用地，當中811平方米屬於私人擁有，佔整體近六成。

申請人稱，擬議私人資助房屋發展為首個非牟利的私人資助房屋項目，提供「積素及呎數兼備」的可負擔房屋，可配合政府近年致力減低市民首次置業經濟負擔的措施，期望項目可帶動其他私營機構推出類似項目。

參考資料，現時若要由「溱柏」前往西鐵元朗站，可靠小巴接駁，車程約10分鐘，同時亦可乘搭小巴和輕鐵往元朗市中心。

據悉，新世界無持有相連土地，附近不少停車場及棕地，故要大規模整合存在一定難度。翻查地政資訊地圖，該址現有多個臨時構築物。

值得注意是，發展局去年五月動用「尚方寶劍」，根據《收回土地條例》收回的其中一幅位於元朗十八鄉的地方，亦位處「溱柏」以北，意味着「溱柏」日後將會被公私營的資助房屋包圍。

▼2021年5月，發展局宣布收回溱柏以北的私人土地▼



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新世界去年底宣布推出「新世界資助房屋」計劃，以非牟利形容出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約5折至6折，並建議創立「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造，認為做法可讓年輕人較易完成「置業夢」。

十年後才能補地價自由市場出售

在轉讓安排方面，新世界建議買家在成交後的首3至5年內不能出售或出租有關單位，而買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士。買家亦可在買入單位第十年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。

25至45歲、家庭可優先申請

「新世界建好生活」建議讓25至45歲的年輕人或家庭優先申請。同時建議參照現行居屋申請人的安排，現時居屋申請者均須為香港永久性居民兼首次置業人士。以一人申請者為例，每月入息上限為3萬3千港元，資產上限為85萬港元；二人或以上家庭，月入上限則為6萬6千港元，資產上限為170萬港元。

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