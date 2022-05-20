東華三院申流浮山建過渡屋　涉1233伙鄰近深灣畔　選址曾申建洋房

特首林鄭月娥在去年《施政報告》建議將過渡房屋加碼至2萬伙。城規會近日再接獲過渡房屋申請，東華三院擬在元朗流浮山興建三幢不多於五層的過渡屋，料將可提供1,233伙。選址附近為豪宅深灣畔，項目預料2024年竣工。



+ 2

根據東華三院向城規會提交的文件，過渡房屋項目選址元朗流浮山，位處坑口村和豪宅深灣畔中間，前臨后海灣，現時用地屬於住宅用途。

文件顯示，擬議項目將會以約1.54倍地積比，興建三幢不多於五層高的住宅，預料將可提供1,233個單位，容納約2,832人。項目另設兩幢兩層高的附屬設施，包括活動禮堂（activity hall）。項目預計會在2024年竣工，初步計劃營運五年。

+ 27

選址今年3月曾申建9幢洋房和4幢分層住宅

翻查資料，同一地點在兩個月前，曾向城規會遞交申請，興建9幢洋房和4幢分層住宅，涉及1,246伙，樓面面約為66.05平方呎。當時的申請文件顯示，會在項目興建幼兒中心，涉及1.25萬平方呎。