油塘混凝土廠不獲續牌提上訴　遭委員會駁回　限60日內需清理物料

油塘工業區一帶於1998年獲城規會改劃作綜合發展區，惟臨海東源街一帶仍有不少混凝土廠正在運作。空氣污染管制上訴委員會昨日（27日）駁回中國混凝土有限公司就環保署拒絕其位於東源街22號混凝土廠指明工序牌照續牌申請的上訴，環保署對裁決表示歡迎。



空氣污染管制上訴委員會昨日（27日）駁回中國混凝土有限公司就環保署拒絕其位於東源街22號混凝土廠指明工序牌照續牌申請的上訴。（Google街景圖片）

現時油塘有兩幅臨海地仍有混凝土廠運作，由中港混凝土有限公司及中國混凝土有限公司持有。空氣污染管制上訴委員會昨日（27日）駁回中國混凝土有限公司就環保署拒絕其位於東源街22號混凝土廠指明工序牌照續牌申請的上訴，環保署發言人今日（28日）表示，一直重視油塘區內混凝土廠的運作情況，不容對附近居民造成環境滋擾，並指由於中國混凝土有限公司未能向署方提交足夠資料，證明上述混凝土廠有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，防止污染物的排放，以及避免對附近居民構成滋擾，署方於去年4月29日拒絕該混凝土廠的續牌申請，該公司於同年5月18日向上訴委員會提出上訴，至昨日被駁回。

署方指，根據《空氣污染管制（指明工序）規例》，該混凝土廠的牌照在上訴被駁回後即告無效，必須停止進行指明工序涵蓋的混凝土生產及相關工序。署方將給予該廠60天限期清理廠內的水泥物料，為確保該廠在限期內清理水泥物料的運作，符合相關環境污染管制條例，環保署已去信要求該廠交代清理及相關設施詳情。

此外，中國混凝土有限公司另一間位於東源街20號的混凝土廠，亦已向環保署申請續領其指明工序牌照，署方指會嚴格按照條例要求，審核該續牌申請。

政府目前亦積極研究在將軍澳第137區物色合適用地設置混凝土廠，但引來將軍澳居民反對，當區區議員方國珊亦指，第137區已規劃為住宅區，認為發展局不應把高污染的混凝土廠，遷至一個人口增長的地方。（資料圖片/方國珊提供圖片）

立法會議員柯創盛去年曾表示，該區的混凝土廠帶來泥塵，田螺車出入更對居民構成安全隱憂，他要求與該廠的業主對話惟不果，指城規會改劃土地已23年，批評該廠仍未遷出的做法並不合理。政府目前亦積極研究在將軍澳第137區物色合適用地設置混凝土廠，但引來將軍澳居民反對，當區區議員方國珊亦指，第137區已規劃為住宅區，認為發展局不應把高污染的混凝土廠，遷至一個人口增長的地方。