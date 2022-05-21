由為人兒子變新手爸爸　岑珈其認幸福很簡單：換尿片都可以變笑料

撰文：呂諾君
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在職父母既要兼顧工作，又要照顧家庭，家庭幸福感容易因沉重壓力下降。近年參演電視劇《940920》、《IT狗》；電影《點五步》等獲得好評的演員岑珈其，前年宣布結婚後，去年初亦榮升人父，現時常會在社交平台上分享兒子臻臻的可愛照片。他指，由七人大家庭中的「孻仔」變為「新手爸爸」，每日照顧兒子趣事、困難都有不少，雖然近期工作忙碌，但仍十分珍惜一家人的相聚時光，「幸福就係，可能一星期得一晚可以喺屋企同媽媽、太太同阿仔食餐飯，但已經覺得好好。」

雖然岑珈其近期工作忙碌，但仍十分珍惜一家人的相聚時光。（呂諾君攝）

初為人父分享換尿片趣事

為90後的岑珈其，家中有5個哥哥姐姐，在大家庭中成長，令他從小到大都覺得家庭很重要，「細個已經有諗，將來都希望要有自己家庭，要有小朋友。」他指，年紀較小時拍拖已會考慮對方是否可成為結婚對象，並以組織家庭為前題，「好慶幸細個成長環境好完滿，爸爸媽媽成就咗個咁嘅環境，令我感受到家庭係好重要。」

岑珈其指，兒子現時1歲4個月大，雖然心態上早已習慣了當爸爸，但實際上仍有很多事邊做邊學，「譬如阿仔出世，我有特登去學點樣幫佢沖涼，好多嘢唔係單純話好愛佢就得，好似點樣抱、小心頸椎，有排都未學得晒。」他形容，父母的工作崗位是一門專業，除了要有強大的愛心，還有很多知識要學；其間亦發生了很多趣事，「有一次我本身覆緊whatsapp，突然太太話阿仔『爆屎』，我即刻幫手掉咗條尿片，然後再去覆whatsapp，覺得點解仲係咁臭㗎呢，太太就望住我笑，原來我塊面仲有屎！」

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岑珈其：家庭幸福很簡單

近年岑珈其工作忙碌，常常不在家中，甚至錯過了兒子第一次自己走路的時刻，但太太常會拍短片傳給他看，「睇返都好開心，見佢（兒子）好似醉酒佬咁行，睇完好似充滿力量咁。」他又指，現時工作以外的時間全都留予家庭，即使是朋友聚會，都會帶同家人參與，「唔想自己一個去玩掉低佢哋，就算佢哋淨係喺場外睇我踢波，件事都係大家一齊參與。」

談到未來會如何培育兒子，岑珈其表示，眼見時下小朋友就連假日行程緊湊，他很希望兒子能有無憂無慮的快樂童年；他又指，與太太相處時最著重坦誠溝通，二人也會互相配合和「補位」，自己對於幸福的定義很簡單，尤其是爸爸近年離世後他繼續與媽媽同住，而5兄弟姊妹已各有兒女，每次家庭聚會都有近20人，十分熱鬧，即使是一起燒烤、逛沙灘都已十分快樂，表示要維繫家庭幸福，「唔一定要去個旅行先至夠。」

香港家庭福利會希望透過購物、遊玩和教育元素並重的市集，提倡「最緊要一家人」的理念。 （呂諾君攝）

香港家庭福利會舉辦的一連兩日（5月21及22日）在中環PMQ內，舉行本港首個以家庭為主題的「Homeland」家庭市集，並在今日邀請了岑珈其為市集擔任開幕禮嘉賓，分享其家庭生活日常。市集場內設有6大主題區，包括手創市集、大型打卡位、手藝工作坊、主題插畫展覽、「全家福」沙龍和遊戲區，希望透過購物、遊玩和教育元素並重的市集，提倡「最緊要一家人」的理念。

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