瀕危白色球蟒被棄九龍區屋邨　協會籲市民拒絕非法走私活動

除了貓、狗等常見寵物，近年不少人鍾情於飼養一些「珍禽異獸」，當中又有一些或是非法來港的瀕危物種；然而到寵物患病時，很多人會立即想到棄養。香港兩棲及爬蟲協會指，近日收到求助，在九龍區一個屋邨附近有一條屬於瀕危物種的球蟒被人遺棄街上，本是白色的蛇身被感染至全身紅腫；批評棄養者的行為非常自私、不人道亦不負責任，呼籲市民應以領養代替購買寵物，並拒絕助長任何過度繁殖和非法走私的活動。



香港兩棲及爬蟲協會指，近日收到求助，在九龍區一個屋邨附近有一條屬於瀕危物種的球蟒被人遺棄街上。（香港兩棲及爬蟲協會提供圖片）

據香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指，協會上周收到求助，市民指懷疑有寵物蛇被遺棄於街上，他們到場後見到，該條蛇被膠箱同環保袋包裹住，而且是一條屬於瀕危物種的球蟒。他們將蛇帶回領養中心初步檢查後，發現牠被感染得全身紅腫，也不排除有寄生蟲，又因其處於悶熱的空間已一段時間，身體開始出現脫水狀況，肛門亦有分泌物。

黃朗研指，協會義工將球蟒命名為「Skittles」（彩虹糖），希望全身白色的牠也能有色彩繽紛的幸福生活。他指，估計Skittles可能因患病遭主人遺棄，也有可能是主人非法買下了瀕危物種，因家人反對或擔心後果而將蛇自私地棄在街上。黃朗研重申，即使一些瀕危物種如黃頭側頸龜售價並不算昂貴，但為了保護動物福利，市民都不應胡亂購買。至於今次的球蟒Skittles，他指假如最後治療成功，將會在指定手續下開放領養，同時希望熱心市民一同關注協會內其他可予領養的動物。他提醒棄養是不負責任的行為，呼籲市民應以領養代替購買寵物，並拒絕助長任何過度繁殖和非法走私的活動。