環團調查：逾200萬瀕臨絕種珍禽異獸入口　促港府定認可寵物清單

本港近年不少人飼養爬行類動物的珍禽異獸。有環保團體進行調查發現，2015至2019年五年間，進口來港的活體陸棲珍禽異獸多達2,440萬隻，當中有約400萬隻用作寵物貿易，涉及逾700個物種，爬行類則佔97%。另外，報告又發現五年間受國際貿易公約規管的動物進口量達280萬，近四分之三為瀕臨絕種的物種。



團體指本港對珍禽異獸物種的需求，加劇野生種群的壓力，舉例指贊比亞餅乾龜在國內僅剩數百隻，不過過往曾有數千隻進口本港，質疑來源不明；亦有物種已在戶外滅絕，但卻被發現懷疑非法入口本港。團體又稱，不少品種實際上不適宜當作寵物，例如鱷龜成年後體型大，而且噬咬有力，但仍有數以萬隻入口香港。



團體建議政府引入珍禽異獸的「正面清單」，包含用作寵物貿易的經預先飾選及認可物種；亦須修改瀕危物種的管有許可證制度。



每年有1,880隻活體蛙類入口香港 懷疑大部份用作食用

環保團體ADM Capital Foundation今日（18日）發表本港珍禽異獸貿易報告，指政府的統計數據顯示，2015至2019年五年間，進口來港的活體陸棲珍禽異獸多達2,440萬隻，當中有1,880萬隻為活體蛙類，大部分懷疑作食用用途。而用於寵物的珍禽異獸進口數目多達400萬隻，這些物種由84個國家引入，涉及超過700個物種，其中爬行類為多數，一直佔每年進口量超過97%。

報告指雖然部份入口物種受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護，不過港府2006年取消圈養繁殖公約內部份物種須持有許可證的要求，團體認為導致買賣物種急增，舉例指現時為「易危」的黃頭側頸龜進口數目由2005年稍超過100隻急升至近十年每年數以十萬隻。團體批評，本港需求令黃頭側頸龜繁殖方式變得「慘不忍睹」。

香港愛護動物協會批港府動物檢疫程序不完善

香港愛護動物協會副總監（福利部）侯安娜（Fiona Woodhouse）指，圈養繁殖動物因擠迫居住環境，承受極大壓力和健康風險。另外，雖然港府有為剛到港的活體珍禽異獸制定測試及檢疫程序，但程序不夠完善。

她又指，動物進入本地市場後，衞生及飼養條件的既定要求即變得含糊不清，舉例園圃街雀仔街鳥籠經常被胡亂疊起，通風不足，細菌或經糞經污水、羽毛、其他雜物及灰塵在鳥籠之間傳播；而野鴿和其他野生雀鳥經常在鳥籠附近遊蕩、進食和排便，令鳥寵內外的動物之間疾病傳播的風險更高。

韋凱雯（Amanda Whitfort）建議，港府應引入珍禽異獸的「正面清單」。（黃金棋攝）

建議為珍禽異獸植入晶片方便追溯

調查中又指，本港珍禽異獸貿易中出現不少不適宜作寵物的品種，包括可以活到一百歲的非洲盾臂龜、可長達兩米的綠鬣蜥 、具有強勁下顎及咬人傾向的大鱷龜等。WEHUG新界動物醫療中心獸醫陳麗盈強調，現時科學界對爬蟲類動物資料貧乏，「要養得好好高難度」，而對小型哺乳類動物如兔、倉鼠的掌握較大，較適合作寵物用途。

香港大學法律學副教授韋凱雯（Amanda Whitfort）建議，港府應引入珍禽異獸的「正面清單」；並須修訂瀕危物種的管有許可證制度，將圈養繁殖的動物重新納入管有許可證系統中。另外，亦須為珍禽異獸實施可追溯機制，如植入晶片等。