婦進研究指八大院校反性騷擾達標率下跌　促擴大政策覆蓋對象範圍

新婦女協進會今日（24日）公佈「大專院校反性騷擾政策檢視清單（2020/21）研究報告」結果，八大院校的整體達標率平均值為78.2%，與上一次調查結果比較輕微下降，自資院校的整體達標率則上升至54%。婦進對大專院校提出多項建議，包括院校應修訂政策的覆蓋範圍至兼職員工及準學生等人士，亦不應只限於發生在校園內的個案，以及以使用者友善角度改善投訴程序。



新婦女協進會今日（24日）公佈「大專院校反性騷擾政策檢視清單（2020/21）研究報告」結果，八大院校的整體達標率平均值為78.2%，與上一次調查結果比較輕微下降，自資院校的整體達標率則上升至54%。（呂凝敏攝）

婦進是次研究獲得平等機會委員會「2020/21年度平等機會研究項目資助計劃」撥款資助，去年3女至6月期間，以43項檢視清單形式審視及比較各大專院校的反性騷擾書面政策，檢視清單包括政策聲明、政策內容、處理投訴程序及政策施行四部分，對象包括八間由大學教育資助委員會撥款資助的院校，以及33間自資院校，八大院校均有回應，自資院校則有25間回應，評核分為「達標」、「部分達標」及「不達標」。

團體修訂兩部分令標準提高

研究結果顯示，八大院校整體達標率的平均值為78.2%，與2017/18年的調查相比輕微下降。八大這次在「處理投訴程序」內的「數據統計及公佈」，「是否容許院校以外人士陪同所有程序」、「會否為少數族裔人士提供口譯安排」及「投訴人查詢個案的安排」的項目，有較多院校未能達標，另「政策施行」主要在「定期檢討政策條文」一項未能達標。研究團隊主持人、浸大人文及創作系講師孫珏博士指，由於這次研究在「處理投訴程序」及「政策施行」部分均作出修訂，令標準提高，導致八大院校的達標率下降，她強調隨着相關法例經過修訂，政策及調查亦有需要適時更新。

研究團隊主持人、浸大人文及創作系講師孫珏博士（中）指，由於這次研究在「處理投訴程序」及「政策施行」部分均作出修訂，令標準提高，導致八大院校的達標率下降，她強調隨着相關法例經過修訂，政策及調查亦有需要適時更新。（呂凝敏攝）

自資院校制定相關政策上較吃力

自資院校的整體達標率則由上次調查的49.2%輕微上升至54%，回應率亦較上次只有10間多，惟自資院校之間的達標率有相當差異，普遍沿用大學本部反性騷擾政策的院校達標率較高，有個別院校得分高達90.7%，而自訂政策的院校普遍達標率較低，有院校僅得18.6%，反映自資院校在制定反性騷擾政策上較為吃力。

婦進表示，八大當中仍有三間院校未曾列出性騷擾行為最嚴重的處分為終止僱僱合約，自資院校則不足四成有列明，以及未有考慮發生在校園以外的性騷擾個案及同性之間的性騷擾等，建議院校須註明性騷擾行為的嚴重後果。（資料圖片）

婦進表示，八大當中仍有三間院校未曾列出性騷擾行為最嚴重的處分為終止僱僱合約，自資院校則不足四成有列明，以及未有考慮發生在校園以外的性騷擾個案及同性之間的性騷擾等，建議院校須註明性騷擾行為的嚴重後果。

促以使用者角度出發改善投訴程序

婦進對大專院校提出多項建議，包括院校應修訂政策的覆蓋範圍，將政策適用人士擴大至兼職、外判員工、準員工、準學生、義工及實習生等，範圍亦不應只限於校園內發生的個案。此外，院校亦應從使用者角度出發，改善投訴程序，例如在提出投訴後，獲得分隔投訴人與被投訴人的安排，以及確保安排不會令投訴者的處境變差，容許院校以外的陪伴者陪同事主出席聆訊或其他程序等，亦應接納口述投訴，協助不熟悉中英語的少數族裔人士筆錄等。

平等機會委員會行政總監（營運）朱崇文表示，學生在校園內面對權力不對等的結構，遇上性騷擾事件或不敢投訴。（呂凝敏攝）

平等機會委員會行政總監（營運）朱崇文表示，學生在校園內面對權力不對等的結構，遇上性騷擾事件或不敢投訴，平機會將於八大院校代表進行閉門會議，提供有關反性騷擾政策的協助。他亦提醒大專院校有必要完善反性騷擾政策，因投訴人除了可投訴涉嫌加害者外，亦可投訴相關院校，「僱主要清楚自己有責任訂明反性騷擾政策，否則可面臨法律責任。」