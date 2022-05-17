調查揭四成受訪青少年曾受虛擬性騷擾　每5名兒童有1人被網絡欺凌

香港救助兒童會委託香港大學以問卷形式，調查本港1,300多名8至17歲青少年及兒童的上網習慣，以及了解他們是否有遭受網上性騷擾及網絡欺凌等情況。結果顯示，每10名受訪中學生在過去一年內，便有4名至少受到一次虛擬性騷擾；每20名受訪青少年中，便有1人收到無理要求他們提供自己的色情照片；每10名青少年，便有1名面臨最嚴重的網絡性騷擾，包括被強迫進行某種網上性行為。



兒童及青少年越來越活躍於網上世界，惟香港救助兒童會及港大社會工作及社會行政學系研究團隊調查發現，40%受訪青少年在過去一年內，至少受到一次虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗。（Jay Wennington/Unsplash）

兒童及青少年越來越活躍於網上世界，惟香港救助兒童會及港大社會工作及社會行政學系研究團隊調查發現，40%受訪青少年在過去一年內，至少受到一次虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗。每20名受訪青少年中，便有1人收到無理要求他們提供自己的色情照片；每10名青少年，便有1名面臨最嚴重的網絡性騷擾，包括被強迫進行某種網上性行為。28%受訪學生表示，過去一年在網上發生的事情，曾令他們感到不舒服、害怕，或他們覺得不應該觀看。研究報告亦指出，在現實生活中曾被性虐待或漠視對待的青少年，在網上遇到不良性體驗的機率是朋輩的4倍，而孤單及依賴網絡社交生活的青少年，往往面臨著更大的網絡安全風險。

「香港兒童在線」首席研究員、港大社會工作與社會行政學副教授Clifton Emery表示，其中一名在調查中受訪的初中生表示，他的男同學開設以女性為頭像的社交媒體帳戶，並以該假帳戶與他調情，騙取他的自拍裸照後於校內廣傳。（呂凝敏攝）

曾有初中生被同學以假帳戶騙取裸照廣傳

此外，調查結果亦顯示，去年本港每5名兒童中，就有1名遭受網絡欺凌，包括在網上發佈令人反感的照片和信息，將他人排擠在網絡社交圈子外，以及未經同意濫用他人的身份。「香港兒童在線」首席研究員、港大社會工作與社會行政學副教授Clifton Emery表示，其中一名在調查中受訪的初中生表示，他的男同學開設以女性為頭像的社交媒體帳戶，並以該假帳戶與他調情，騙取他的自拍裸照後於校內廣傳。

香港救助兒童會總幹事司徒恩指，虛擬性騷擾及網絡欺凌的情況普遍，不少受害人因感尷尬而不願求助，提醒家長切勿低估網絡虐待及欺凌對兒童的情緒及社交發展的風險及影響，呼籲社會各界必須盡一切努力保護兒童免受任何形式的傷害，亦應鼓勵受害人向信任的成年人求助。（呂凝敏攝）

香港救助兒童會總幹事司徒恩指，虛擬性騷擾及網絡欺凌的情況普遍，不少受害人因感尷尬而不願求助，提醒家長切勿低估網絡虐待及欺凌對兒童的情緒及社交發展的風險及影響，呼籲社會各界必須盡一切努力保護兒童免受任何形式的傷害，亦應鼓勵受害人向信任的成年人求助。

機構建議政府增設兒童網絡安全專員，以及針對網絡欺凌、線上兒童性剝削和虐待個案的專責網絡安全獨立機構，提供兒童友善的求助及投訴機制，為網絡安全製定法規和指引。（Anthony Tran/Unsplash）

機構促增設兒童網絡安全專員

機構建議政府增設兒童網絡安全專員，以及針對網絡欺凌、線上兒童性剝削和虐待個案的專責網絡安全獨立機構，提供兒童友善的求助及投訴機制，為網絡安全製定法規和指引。此外，機構亦建議政府對教師和社工提供適當的培訓，令他們具備識別、干預和處理可疑個案的知識。