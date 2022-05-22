市建局未來五年6個重建項目收購開支料涉300億　或耗盡現金儲備

市區重建局行政總監韋志成今日（22日）發表網誌，透露隨本年度就項目推出招標，項目「收成期」會告一段落。市建局在未來五年，需應付6個項目的龐大收購開支，當中收購及補償支出料近300億元，相等於現時的現金儲備，故形容完成收購後，難以維持足夠的現金儲備應付日常業務運作。

他亦指，於年內開展的大型項目，將如期在兩至三年後進入收購周期的高峰。若然在數年後，沒有可作招標的項目為市建局帶來前期款項的現金收入，市建局將會出現負現金流情況，最高額度可逾150億元。



市建局透露，未來五年，需應付6個項目的龐大收購開支，當完成收購後，便難以維持足夠的現金儲備來應付日常業務運作。（資料圖片）

現金儲備達約300億 未來五年收購或用盡

韋志成指出，在過去一年，市建局項目進入「收成期」，當中7個已完成清場的重建項目已相繼推出招標，並從中標合作發展商中，收取約200億元前期款項，連同市建局原有約100億元的現金儲備，在2020/2021年度結束時，市建局現金儲備達約300億元。

不過，上述6個項目的收購及補償支出料近300億元，當中包括土瓜灣盛德街、九龍城沙浦道、旺角地士道街、深水埗兼善里等，意味著市建局現時約300億元的現金儲備，屆時將差不多悉數用於收購物業。此外，將於年內開展的大型項目，亦將如期在兩至三年後進入收購周期的高峰。

▼油旺研究五大發展節點▼



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更新未來五年業務綱領 發展項目總成本1200億元

韋志成表示，現已制定了涵蓋2022/23 年度至2026/27年度，即未來5年的業務綱領，新規劃的重建項目，連同已開展但尚未開始收購的重建項目，料總成本達1,200億元。

涉新建2.2萬個單位

他又指，業務綱領已獲政府批准，未來5年可更新的舊區面積超過200,000平方米，規劃約22,000個新建住宅單位，數目相對去年的業務綱領增加大約四分一。

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九龍城、荃灣等開展地區規劃研究

韋志成又指，油旺研究已完成，市建局將盡快開展油旺的市區更新工作，包括將較成熟的項目納入業務綱領，並在適當時候推行。此外，市建局在九龍城、黃大仙、西灣河、荃灣及深水埗等多個舊區開展地區規劃研究，制訂合適的市區更新計劃。

他透露，市建局將應用「融合策略」執行模式，即除了處理樓宇老化失修問題外，亦會從規劃層面，解決地區基建、社區設施、交通等問題，包括興建新政府設施綜合大樓、協助興建行人天橋和行人隧道、活化附近的行人及綠化休憩空間等。

因此他形容，市建局將不單涉及重建項目的收購業權支出，或需承擔涉及至少數十億元開支，故將「無可避免進一步加重市建局的財政負擔」。

他提到，市建局會在合適的項目率先採用油旺研究建議的「新規劃工具」，釋放土地發展潛力，例如地積比轉移等，藉此累積充足的資源儲備，支持大型更新規劃方案的執行。