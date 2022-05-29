單親媽媽復工收入不夠交租　申請失業援助金被拒：話我仲有返工

政府防疫抗疫基金就第五波疫情撥款，為合資格人士提供一次過臨時失業援助1萬元，計劃共收到約47萬宗申請，其中10萬宗不成功，其餘7萬宗仍在覆核中。有個案單親媽媽既要照顧3歲半女兒，又要打工養家，第五波疫情期間染疫加上酒樓停業，試過全月零收入，她曾申請臨時失業援助金，竟獲回覆指「申請當日仍在工作」而不獲批准，剛巧在職家庭津貼及確診津貼分別因未獲批及不合資格，變相成「三無」人士，只好向親友借錢應急。有機構調查發現87%受訪者因第五波失業及開工不足，其中失業百分率高達七成，批評臨時失業援助金部分條件過份苛刻，促請政府檢視。



任職酒樓停業 復工後收入減半

30多歲的韓女士是一名單親媽媽，與3歲半女兒相依為命，以每月4,000元租住油麻地一間面積大約80呎的套房劏房單位，她既要養家又要照顧尚未上學的女兒，不能全天候上班，多年來在一家連鎖飲食酒家任職酒樓散工，上班時托鄰居代為照顧其女兒，月入大約七至八千多元，僅夠兩母女糊口。第四波疫情時生計尚未受到太大影響，但第五波疫情來臨，酒樓因暫停晚巿而在2月中停業，直至3月底才宣告重開，導致她3月份零收入。

不幸的是她與女兒在2月先後染疫，當時醫療系統緊張，靠自行服藥自癒，然而她康復後還有後遺症，做事感到力不從心，在酒樓重開後未能全心投入工作，開工不足致收入大減，即使酒樓復業後她亦只能返半日工，收入急跌近半至三、四千元收入。由於收入不足交租及應付生活開支，她3月隨即申請一次過臨時失業援助金，未幾獲官方以電郵回覆指她申請當日已上班，因而不合資格，目前正在上訴中。她稱曾成功申請在職家庭津貼，至去年11月要重新申請，目前她擔心因開工時數不足而不獲批，加上染疫津貼因無法入院又不符資格，變相成為疫下「三無」津貼人士，即無臨時失業援助金、無在職家庭津貼、無染疫津貼，在苦無辦法下向親友借錢1萬元交租及應急，之後只能見步行步。

另一邊廂，黃女士與7歲女兒及丈夫以5,000元租住深水埗大南街一個套房單位，任職飲食業的丈夫因2至3月酒樓停業及染疫而要放無薪假，直至3月中才首度復工，但礙於酒樓當時尚未恢復晚巿，收入大減至7,000多元，儲蓄又因長期無工開而耗光，於是申請臨時失業援助金，未幾獲官方以電郵回覆指，去年10至12月期間月入不符2,700元至30,000元的要求，令她大感不解，懷疑申報資料有誤，目前正在上訴中。鑑於全家人「餐飲餐食餐餐清」，身邊朋友各有難處未能借錢應急，最終丈夫只能向銀行借貸3萬元，再逐期還清債務。

社協就第五波疫情對基層影響進行問卷調查，今日（29日）發布調查結果，直指基層失業及開工不足情況遠較預期嚴重。（莫家文攝）

批臨時失業援助金申請條件嚴苛

這類申請臨時失業援助金但又不獲批的個案並非特例，社協副主任施麗珊表示，機構收到大量不獲批准的求助個案，部分理由指去年10至12月期間不符月入2,700元至3萬元的規定，亦有理由指申請者未能在5日內補交資料，亦有申請人符合以上兩個條件，卻因申請當日已復工，亦不獲資格，批評失業援助金條件過份嚴苛，導致出現數萬宗申請失敗個案。

調查指近六成受訪基層疫下被迫停工

社協為了進一步了解基層在第五波失業狀況，本月下旬訪問了375個住戶，當中3至4人戶佔逾半，2人戶佔18.1%，1人戶佔11.5%，而受訪者當中有近六成居住深水埗，17.6%居住油尖旺，其餘住荃灣及觀塘區等，當中66.2%受訪者居住劏房、板間房及床位等。

調查結果發現，有59.5%受訪者指有住戶成員因政府強制措施導致任職公司無法正常營業，結果無法正常上班，較對上一次第四波疫情的百份比，高出至少10個百分點。有87.8%受訪者曾被要求放無薪假、開工不足或失業，有40%受訪者指上述情況持續1至3個月，5.1%更持續3個月以上。疫情下基層面對失業及開工不足情況，56.5%受訪者以積蓄維生，42.7%人只能借錢應對，有32.5%表示無錢交租，10.9%表示曾經捱餓。

社協：基層失業遠較預期嚴重

施麗珊表示，部分基層目前貧病交迫，染疫後有長期後遺症如咳嗽，復工復學後又要自掏腰包出錢買入大量快速檢測包，惟前四波疫情打擊下早已用光積蓄，有從事飲食業的個案求助人借貸高達十多萬元，其他行業如行業酒吧、按摩美容業亦深受第五波疫情困擾，促請政府正視問題。

她建議，政府首要放寬臨時失業援助金限制，或透過抗疫基金直接向措施影響生計的員工提供津貼援助，而非透過僱主發放。此外，當局應加強弱勢家庭的經濟及實物援助，包括短期食物援助的資助期由每半年一次改為無間斷，在職家庭津貼的工時要求亦應因應疫情下調至每周0至72小時，以及考慮再推N無人士津貼及保留交通津貼申請，延續補漏拾遺的效用。