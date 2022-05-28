大埔九旬婦稱賣狗為幫補生計　社署：已派社工接觸當事人

大埔一名九旬婆婆在街上售賣幼犬，後來揭發婆婆的居住環境惡劣，而4名子女均居於外國，未能為婆婆提供照顧。報道中指婆婆只靠每月數千元的長者生活津貼過活，家中唐狗繁殖後，她就靠賣幼犬幫補生計。事件再度引起大眾關注長者貧窮的問題，不少人年事已高，但仍要靠執拾紙皮雜物來餬口；社協認為政府應檢討現行的綜援制度，社署則回應已派社工接觸當事人及跟進，並會按其福利需要提供援助。



婆婆住在村中一間自建的簡陋木屋內。（曾鳳婷攝）

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子女移民無人照顧 九旬婆婆靠賣狗幫補收入

《東張西望》報道一名年逾90歲的婆婆不定時會在大埔街頭賣狗，雖然有四名子女，但全都已移居外國，甚少回來探望婆婆。由於婆婆家中有三隻大狗，牠們所生的幼犬成為了婆婆幫補收入的來源，她將幼犬以每隻200至300元的價格在街上售賣，而她平日除了煮粥，也會在垃圾站翻找剩食、骨頭餵予狗隻。報道中亦見到，愛協有職員上門關心狗隻狀況，並勸籲婆婆讓他們幫狗隻進行絕育手術。

《香港01》記者日前曾到訪婆婆所住的竹坑村，期間在竹坑村垃圾站見到婆婆的幼犬四處遊走，似乎在尋找食物，而據街坊表示，婆婆姓戴，人稱月嫂，住在村中一間自建的簡陋木屋。記者見到木屋前堆滿雜物，但婆婆未有在家。

節目《東張西望》曾報道一名九旬的婆婆在大埔街上販賣幼犬。（節目截圖）

社署及社協亦有跟進個案

社區組織協會幹事連瑋翹指，雖然現時有綜援制度作為貧窮的保障網，但綜援有污名化情況，有長者因擔心影響子女工作等原因而拒絕申請；而現行的綜援和津貼亦有不足之處。他指出，現時的租屋津貼金額不足以應付市面上的租金，管理費、維修費等也未有相關支援；也有些與子女同住的長者無法領到綜援，但原來子女根本沒有能力照顧他們，他同時指出，一些數碼電訊開支、自費的醫療開支如中醫和牙醫等，現時未有包括在綜援制度內。隨着香港人口愈趨老化，每年都新增6萬名長者，而長者津貼與綜援制度掛勾，故此他希望政府能適時作出檢討。



社署發言人回覆查詢時指，該署在知悉有關個案後，已派社工接觸當事人及跟進，並會按其福利需要提供援助。

愛協發言人則指，該會職員一直有定期探望這名婆婆，除了關心上址的犬隻，亦不時為婆婆提供其他如物資上的支援。發言人續指，早前已成功勸說婆婆，讓他們為其中一隻狗女絕育，未來會繼續關注以上事宜。