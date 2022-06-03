愛協接走大埔九旬賣狗婦三幼犬　入住暫托中心將開放領養

一名九旬婆婆因子女移民後無人照顧，為賺生活費在大埔街頭販賣自家唐狗繁殖的幼犬，掀起全城關注，愛協多次到場跟進，並曾多番勸說婆婆，但對方只允許職員替其中一隻狗女絕育，近日事件終露出圓滿解決的曙光，愛協表示，婆婆終答應讓他們幫另一隻狗女絕育，職員亦在本周一（5月30日）已成功從婆婆家中接走了三隻狗BB，牠們現暫住在協會位於灣仔的領養中心，將開放予市民領養。



愛協表示，職員在本周一（5月30日）已成功從婆婆家中接走了三隻狗BB。（愛協提供圖片）

《東張西望》早前報道一名年逾90歲的婆婆不定時會在大埔街頭賣狗，揭發婆婆有四名在外國居住的子女，由於婆婆家中有三隻大狗，牠們所生的幼犬成為了婆婆幫補收入的來源。婆婆會將幼犬以每隻200至300元的價格在街上售賣，而她平日除了煮粥，也會在垃圾站翻找剩食、骨頭餵予狗隻。報道中亦見到，愛協有職員上門關心狗隻狀況，並勸籲婆婆讓他們幫狗隻進行絕育手術。

據愛協發言人表示，該會職員一直有定期探望這名婆婆，除了關心上址的犬隻，亦不時為婆婆提供其他如物資上的支援，而他們早前已成功勸說婆婆，讓他們為其中一隻狗女絕育。本周一（5月30日）愛協職員再次出動，終在警方協助下，從婆婆家中接走了三隻幼犬。發言人指，三隻幼犬現時在協會的灣仔領養中心暫住，分別命名為Snoopy、Biubiu和Hani；牠們有時比較怕人，但待適應新環境後可以讓市民進行探訪和領養。

節目《東張西望》曾報道一名九旬的婆婆在大埔街上販賣幼犬。（節目截圖）

此外，職員在上月亦有接收一隻幼犬，而牠的身體較弱，因此會留院至情況好轉才去尋家；而職員將在下周二再次到婆婆家中，替婆婆的另一隻成年狗女絕育；他們希望這些措施能阻止婆婆，讓其家中不再不斷有幼犬繁殖出來。