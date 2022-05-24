抗疫基金︱九成受訪清潔保安稱公司拒助申領　工聯會促放寬門檻

政府在第六輪防疫抗疫基金，撥款推行物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃，在今年2月至6月為前線清潔或保安員提供每月2,000元的津貼。有工會今日（24日）指計劃存在漏洞，有大批清潔及保安員未獲津貼，出現「同工不同惠」的問題，該工會的調查發現逾九成受訪工友申請計劃津貼時未獲物管公司協助，亦有在「三無大廈」工作的工友不知道可以申請津貼。

工會建議，政府放寬申請門檻，將抗疫津貼擴展至全港清潔、保安員，同時開放以個人作申請單位，接納強積金戶口或銀行出糧紀錄作申請憑證，以便前線工友申請津貼。



工聯會權益委員會本月進行網上問卷調查，發現431宗求助個案中七成人是保安員，三成人是清潔員，他們大部份都是外判工。調查中，逾90%的受訪工友表示物管公司並未有協助其申請計劃津貼。

協助申請物管公司每宗僅獲發$100行政費 工會指不吸引

香港護衛及物業從業員總會主席麥億昌指，政府為鼓勵物管公司、公契經理人及業主組織為前線物管員工申請津貼，會就每宗申請向他們發放每月100元的行政費用，惟吸引力不足，不少公司認為申請手續繁重，拒絕為員工或外判工申請。

麥亦提到，當局發放的行政費用，或嚴重擾亂物管公司、公契經理人及業主組織的財政報表，令他們不願意協助外判的保安或清潔前線員工申請。

「判上判」涉大量兼職工友 外判商不願協助

香港環保物流及清潔從業員協會理事長林有貴則提到，保安及清潔時有「判上判」的情況，不少外判商會經其他公司聘用兼職保安或清潔，由於這班兼職保安或清潔人數眾多，外判商或因而拒絕協助他們申請計劃。

梁子穎表示，政府機構或半政府機構應主動檢視企下保安及清潔外判服務營辦商有否為前線員工申請計劃。（資料圖片/ 李澤彤攝）

梁子穎：政府機構應檢視外判商有否為員工申請

工聯會權委副主任、立法會議員梁子穎表示，留意到部份外判工友是在政府機構或半政府機構工作，但他們卻未獲物管公司協助申請，認為政府機構或半政府機構有責任主動檢視企下的保安及清潔外判服務營辦商有否為前線員工申請計劃。

平時默默為市民付出的清潔工。（資料圖片 / 黃實瑩攝）

「三無大廈」工友稱不知道有津貼

他又提到，在「三無大廈」工作的保安或清潔員雖然可以用個人名義申請相關津貼，但在調查中，有在「三無大廈」工作的員工卻表示不知道相關計劃、亦不知道申請方法，他批評當局的諮詢解説不到位，令這班工友無法申領津貼。

工會促津貼擴展至全港清潔或保安員 容許個人申請

工會促請政府體恤前線清潔、保安員的辛勞，建議當局放寬申請門檻，將抗疫津貼擴展至全港清潔或保安員，同時應接納工友以個人作申請單位，容許他們以強積金戶口或銀行出糧紀錄作申請憑證，以便他們申請。

▼5月21日 海怡半島美家閣圍封檢測▼

